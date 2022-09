Zelensky wil doorpakken en Marioepol, Cherson en Melitopol heroveren

Oekraïne bereidt een offensief voor om de steden Marioepol, Cherson en Melitopol te heroveren op Russische troepen, zei president Volodymyr Zelensky zondagavond laat in zijn dagelijkse videotoespraak. „Misschien lijkt het dat er na een reeks overwinningen stilte is geweest, maar het is geen stilte”, zei hij over de afgelopen dagen.

De nieuwe aanvallen zullen zich volgens Zelensky niet alleen richten op gebieden die Rusland sinds het begin van de invasie in februari heeft ingenomen, maar ook op het schiereiland de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd, en op gebieden in het oosten van Oekraïne die met steun van Rusland worden gecontroleerd door separatisten. „Omdat heel Oekraïne vrij moet zijn”, zei de president.

Rusland controleert ondanks de verrassende opmars van het Oekraïense leger sinds het begin van deze maand nog altijd zo’n 125.000 vierkante kilometer grondgebied in het zuiden en oosten van Oekraïne, ongeveer een vijfde van het land.