Nog geen definitief akkoord over energiecompensatie na spoedoverleg kabinet en coalitie

Het kabinet en de coalitiepartijen hebben nog geen definitief akkoord bereikt om iets te doen aan de stijgende energiekosten voor burgers. Dat melden bronnen aan NRC. Eerder op zondag spraken minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) en staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) in een spoedoverleg van zo’n 2,5 uur over dat onderwerp met de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie op het ministerie van Financiën. Maandag praten de betrokkenen verder, ook met sociale partners en energieleveranciers.

Onderwerp van gesprek waren, en zijn ook maandag, extra maatregelen die het kabinet wil nemen voor Prinsjesdag om burgers te compenseren voor de hoge energieprijzen. Hoewel een aantal mogelijke plannen voorligt, is de uitwerking ervan ingewikkeld. Belangrijke vragen zijn of de maatregelen op korte termijn ingevoerd kunnen worden en of deze bestand zijn tegen misbruik. Ook de omvang van de compensatie wordt nog besproken.

In de eerder deze week uitgelekte Miljoenennota staat dat het kabinet komend jaar 17 miljard euro beschikbaar stelt om het verwachtte koopkrachtverlies van volgend jaar te compenseren. Dat is volgens het kabinet niet genoeg. Daarom overlegde het de afgelopen weken, ook met energiebedrijven, om mogelijke compensatie te bespreken.

Volgens de NOS zou onder meer een prijsplafond op energie onderwerp van gesprek zijn geweest, net als het stellen van een bovengrens aan het energieverbruik van burgers of bedrijven. Het idee is dat tot die grens een lager tarief op elektriciteit en gas zou gelden, gesubsidieerd door de overheid.

