Miljoenen inwoners Japan opgeroepen te evacueren om gevaarlijke supertyfoon

Een krachtige tyfoon heeft zondag het vasteland van Japan bereikt. Bijna drie miljoenen inwoners door de autoriteiten zijn opgeroepen te evacueren. Het Japanse meteorologisch agentschap heeft een zeldzame „speciale waarschuwing” afgegeven voor de heftige weersomstandigheden, die inmiddels al het zuidelijke eiland Kyushu teisteren. Dat melden Japanse media en internationale persbureaus. Zondagochtend zaten bijna honderdduizend huishoudens zonder stroom. Meer dan negenduizend mensen zijn naar opvangcentra gevlucht in afwachting van de storm.

De supertyfoon, Nanmadol genaamd, raasde zondagochtend al in de buurt van zuidelijke Japanse eilanden. De storm zal tot aanstaande woensdag in noordoostelijke richting over de hoofdeilanden van Japan trekken. Dinsdag zal de storm Tokio bereiken.

Het weeragentschap waarschuwt voor 50 centimeter aan regenval en voor „ongekend krachtige” windstoten en golven. Mogelijk vinden er overstromingen plaats door aardverschuivingen. Er zijn zondag in Zuid-Japan al windstoten gemeten van 160 tot 180 kilometer per uur, die kunnen naar verwachting oplopen tussen de 235 en 250 kilometer per uur. De tyfoon is de veertiende van dit seizoen in Japan en de gevaarlijkste tot nu toe.

Regionale treindiensten, binnenlandse vluchten en veerdiensten zijn geannuleerd totdat de storm voorbij is. De Japanse premier Fumio Kishida heeft opgeroepen weg te blijven van „gevaarlijke plaatsen zoals rivieren en waterwegen” en te evacueren „bij het minste gevaar”. De speciale waarschuwing, die het weeragentschap zondag heeft afgegeven, komt maar eens in de tientallen jaren voor.