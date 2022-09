Met opgefriste herhaalprik de winter in

Het einde van de coronapandemie komt in zicht, meldde de wereldgezondheidsorganisatie WHO vorige week. Nog niet eerder sinds het begin van de uitbraak in 2020 was WHO-leider Tedros Adhanom Ghebreyesus zo optimistisch. Maar we zijn er nog niet, benadrukte hij. Het virus is niet weg, landen moeten het blijven bestrijden en voorbereid zijn op nieuwe oplevingen. Zo wint in India de Omikronsubvariant B2.75 terrein.

In Nederland kunnen de eerste mensen daarom vanaf maandag bij de GGD’s een herhaalprik halen met de recent goedgekeurde vernieuwde coronavaccins. Die beschermen beter tegen de Omikronvariant. Wat is er vernieuwd in deze vaccins en voor wie is een herhaalprik nuttig? Vier vragen over de nieuwe vaccins.

1 Wie mogen de herhaalprik halen?

Allereerst ouderen en kwetsbaren – voor hen wordt het de vijfde prik. De komende weken krijgen alle 60-plussers een uitnodiging, en zorgpersoneel met patiëntencontact. Vanaf begin oktober nodigen huisartsen 60-minners uit die een verhoogd risico op ernstige Covid-19 lopen. Daarna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil een prik halen – voor iedereen onder de 60 jaar is dat de vierde prik die wordt aangeboden. Er moet minstens drie maanden zitten tussen de laatste vaccinatie of coronabesmetting en de herhaalprik, voor een beter boostereffect.

2 Wat zit er in de aangepaste vaccins?

Zowel producent Moderna als Pfizer/BioNTech hebben hun bestaande vaccins zó aangepast dat ze een betere afweerreactie opwekken tegen Omikron, de coronavirusvariant die nu vrijwel alle besmettingen veroorzaakt. Omikron is veel besmettelijker en sterk veranderd ten opzichte van het originele virus uit Wuhan, waarop de bestaande vaccins zijn gebaseerd. Hierdoor beschermen die minder goed dan aan het begin van de pandemie.

De nieuwe vaccins zijn zogeheten bivalente vaccins. Ze bevatten stukjes genetische code (mRNA) van het spike-eiwit van de originele virusstam, en daarnaast ook van de Omikronsubvariant BA.1 óf van de subvarianten BA.4 en BA.5 (die hebben identieke spike-eiwitten). Dat is niet ongebruikelijk, griepvaccins bevatten vaak materiaal van vier verschillende virusvarianten. In totaal zit er evenveel mRNA in als in de originele vaccins. Voor het overige zijn ze identiek aan de originele vaccins.

In Nederland zijn inmiddels vrijwel alle coronabesmettingen nu met de subvariant BA.5, maar de vernieuwde vaccins tegen die subvariant zijn nog niet geleverd, alleen die met BA.1. Zowel de bivalente vaccins tegen BA.1 als die tegen BA.4-5 worden gebruikt, laat een woordvoerder van het RIVM weten. „Er is geen verschil in werkzaamheid gerapporteerd tussen die twee, en we willen zo snel mogelijk starten met vaccineren, dus we beginnen nu met wat er is. Van al deze vaccins verwachten we een verbetering van de afweer.”

3 Waarom is een herhaalprik nodig?

Antistoffen die je na een infectie of vaccinatie aanmaakt, verdwijnen na verloop van tijd uit het bloed. Na een herhaalprik is die eerste linie van de afweer, de antistoffen, weer voor langere tijd verhoogd. Hoe meer antistoffen, hoe sneller je het virus na een besmetting opruimt. Daarnaast wordt ook de tweede linie, de geheugencellen en andere cellulaire afweer, weer wat sterker. Die is vooral belangrijk voor de bescherming tegen ernstige ziekte. De vernieuwde vaccins versterken beide verdedigingslinies tegen Omikron.

„Je krijgt niet alleen meer verschillende antistoffen en immuuncellen, maar ook de kwaliteit verbetert”, zegt vaccinoloog Cécile van Els van de Universiteit Utrecht en het RIVM. „Dat sluit naar verwachting ook beter aan op mogelijke nieuwe varianten.” De bijwerkingen van de vaccinatie zijn vergelijkbaar met die van eerdere vaccins, en meestal kortdurend.

Voor de samenleving is het gunstig als de afweer van de hele bevolking zo goed mogelijk is. Zo kan het virus minder makkelijk rondgaan, en worden er minder mensen ziek. Dat beperkt ook het ziekteverzuim op een toch al krappe arbeidsmarkt. Van Els: „Je tilt er een heel land mee over de winter heen.”

4 Welke afwegingen zijn er om de prik wel of niet te nemen?

Voor ouderen en voor mensen met een zwak immuunsysteem is het verstandig om de afweer op te frissen, omdat zij meer kans hebben op een ernstig verloop van de ziekte. Ook wie samenleeft of werkt met kwetsbare mensen kan met een herhaalprik het risico beperken dat zij een ander besmetten.

Andere mensen kunnen meewegen hoeveel immuniteit ze hebben opgebouwd, of ze er tegenop zien om Covid-19 of langdurige covid te krijgen, en wat hun eerdere ervaring met de vaccinatie was. Wie gezond is en al twee of drie prikken heeft gehad, én dit jaar ook al eens Covid-19 had, heeft waarschijnlijk nog voldoende afweer. „Na alleen drie prikken ben je nog altijd goed beschermd tegen ernstige ziekte, maar wel iets minder tegen ziekte door Omikron. De herhaalprik vijzelt niet alleen die bescherming tegen ernstige Covid-19 weer op, maar ook die tegen infectie, milde ziekte, en een beetje tegen het doorgeven van het virus”, zegt Van Els. Daarom is een herhaalprik voor de meeste mensen nog steeds nuttig.

Wie veel last van bijwerkingen had na de eerdere vaccinaties zal wellicht deze liever aan zich voorbij laten gaan. Van Els raadt aan om dan te overleggen met de huisarts. Mensen die liever geen vaccin van Pfizer of Moderna willen maar wel hun immuniteit willen opvijzelen kunnen het vaccin van Janssen krijgen, laat een woordvoerder van het RIVM weten. Andere vaccins zijn op dit moment nog niet goedgekeurd voor gebruik als booster.

Mensen die twijfelen kunnen hun vragen bespreken met een deskundige, zoals de huisarts, of met iemand van de Twijfeltelefoon.