Mathias Pogba aangeklaagd in afpersingszaak rond broer en topvoetballer Paul

Mathias Pogba, de broer van de Franse stervoetballer Paul Pogba, is aangeklaagd in een onderzoek naar afpersing. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en afpersing in een georganiseerde bende. Er wordt een onderzoek naar hem en naar vier andere verdachten ingesteld, zo meldt het Franse persbureau AFP zaterdagavond. Paul Pogba, middenvelder bij Juventus, zou voor 13 miljoen euro zijn afgeperst.

De 32-jarige Mathias, eveneens voetballer en korte tijd speler voor Sparta Rotterdam, meldde zich volgens persbureau AFP woensdag zelf bij de politie, en werd toen opgepakt. Zijn advocaat Yassine Bouzrou liet aan de Franse televisiezender BFM TV weten dat zijn cliënt „geen overtreding heeft begaan” en dat ze „de beslissing zullen aanvechten.” De vier medeverdachten, bekenden van de broers, werden dinsdag en woensdag opgepakt. Zij worden aangeklaagd voor afpersing met gebruik van een wapen en deelname aan een criminele organisatie.

Eerder deze maand opende de officier van justitie van Parijs een onderzoek naar afpersing van Paul Pogba, nadat hij had gezegd voor 13 miljoen euro te worden afgeperst door criminelen. Zijn broer is daar mogelijk bij betrokken. Mathias kondigde eind augustus in een videoboodschap aan met „explosieve onthullingen” over zijn broer en voetballer Kylian Mbappé te komen. Dergelijke ‘onthullingen’ zijn vooralsnog niet gedaan.