Wie betaalt, bepaalt. De lidstaten zijn ook de financiers van de Verenigde Naties (VN). Zij betalen het werk van de VN-organisaties en kunnen via de portemonnee invloed uitoefenen. Door het verhogen van hun bijdragen of juist het afknijpen van geldstromen proberen landen om internationale organisaties tot kritische zelfreflectie en aanpassing van beleid en uitvoeringspraktijk te dwingen.

Benjamin Duerr is bestuurslid van Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN); Simone Filippini is voorzitter van de NVVN.

Wanneer organisaties niet functioneren zoals het hoort, hebben regeringen daarom vaak de neiging als straf hun financiële bijdragen te verminderen. De VS sneden uit onvrede onder toenmalig president Trump in de uitgaven voor vredesmissies en stopten de financiering van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA). Lidstaten van het Internationaal Strafhof hielden jarenlang budgetverhogingen tegen omdat ze ontevreden waren over het functioneren van het hof.

Het is daarom geen verrassing dat ook in Nederland het inhouden van middelen als oplossing voor de verspilling van hulpgelden door de VN wordt gezien. Een artikel in NRC (Hoe de VN Nederlands geld voor schone toiletten verkwistten, 3/9) over misstanden binnen de VN-projectorganisatie UNOPS eindigde met de oproep de betalingen aan de organisatie stop te zetten. Volgens het onderzoek verdwenen Nederlandse bijdragen die bedoeld waren voor de bouw van toiletten en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden door vriendjespolitiek en onrechtmatige betalingen bij het VN-fonds dat de latrines had moeten bouwen. Bij UNOPS, waar de kleinere organisatie onder hangt, zouden de problemen nog groter zijn en zo’n 22 miljoen dollar zijn verdwenen.

Deze aanwijzingen voor misstanden vragen om een adequate reactie van Nederland, dat een van de grootste donorlanden van het fonds is en nota bene een toezichthoudende rol had. Deze is klaarblijkelijk onvoldoende ingevuld. De VN horen publieke gelden correct, ethisch en efficiënt te besteden. Verspilling en mismanagement moeten worden aangepakt en kritiek op het functioneren van een organisatie, in dit geval UNOPS, moet serieus worden genomen. Maar anders dan VN-deskundige Mukesh Kapila in het artikel suggereert, is stopzetting van de betalingen het verkeerde antwoord op misstanden.

Gemakzucht

Niet alleen worden daarmee de mensen in ontwikkelingslanden gestraft voor wie dan nog minder toiletten kunnen worden gebouwd. Het is ook een strategische fout: door een terugtrekking verliest Nederland juist invloed en de mogelijkheid misstanden op te lossen en de werkwijze van organisaties te verbeteren. Het getuigt van gemakzucht om dan maar de geldkraan dicht te draaien.

De invloed om verandering af te dwingen en mee vorm te geven begint bij betrokkenheid. Landen als China laten zien dat hun invloed binnen de VN groeit, juist door een verhoging van financiële bijdragen en gericht beleid. Daardoor is China inmiddels het op één na grootste donorland van de organisatie, speelt het een grote rol in vredesmissies en bezet het belangrijke posten bij VN-organisaties.

De steeds opnieuw klinkende roep om de financiering van een VN-organisatie te bevriezen als er dingen misgaan, zoals recent in NRC (Stop met het sturen van blauwhelmen, 16/7) is kortzichtig en zelfzuchtig. Het lost de problemen niet op, schaadt de internationale samenwerking en verzwakt de positie van Nederland in de wereld.

De oplossing voor de tekortkomingen van internationale organisaties ligt dan ook niet in een onthechting en afhaken, maar juist in meer betrokkenheid. Nederland moet in de zaal blijven waar de besluiten worden genomen.

Grotere transparantie

Door VN-organisaties actief te ondersteunen en bestuursrollen op zich te nemen, blijft Nederland onderdeel van de discussies en kan mede de richting bepalen. Het kan op die manier een aanjagende rol spelen en onder meer aandringen op grotere transparantie over besluitvorming, de besteding van gelden en ook issues rondom integriteit waar die zich voordoen. Ons land kan meepraten over de bezetting van posten en de eisen aan het leiderschap.

Het hervormen van de VN in zijn geheel lukt vooralsnog niet, daarom is het des te belangrijker in te zetten op de verbetering van specifieke organisaties binnen de VN-familie, zoals UNOPS. Succes daar kan als voorbeeld dienen voor hervorming elders en zo een bijdrage leveren aan een VN die integer, effectief en toekomstbestendig is. De VN zijn zeker niet perfect, maar ze zijn het beste wat we hebben. Nederland is een van de zeer weinige landen die de bevordering van de internationale rechtsorde in de Grondwet hebben staan en heeft zich daarmee een bijzonder ambitieuze internationale opdracht gegeven. Het doel moet dan ook niet het verzwakken van deze orde zijn, maar hervorming en versterking.