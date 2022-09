Blijkt dat Marc Overmars een kleedkamersluiper was, net als Donald Trump, die begaf zich ook op de sloffen van zijn macht in kleedkamers van vrouwen. Marc sloop door de fysioruimte. Drie Ajax-vrouwen vertelden dat vrijdag in Het Parool. Hij heeft aan tenminste één speelster gezeten. Dat is de wereld waarin vrouwen leven. Op de tafel van de fysio liggen en rekening moeten houden met de mogelijkheid dat een directeur voetbalzaken binnenkomt en je gaat betasten. Ontspan.

Zondag speelde Ajax in Alkmaar tegen AZ. Ik koesterde een vonkje hoop dat mannen bij Ajax, of dat nu supporters of spelers waren, een gebaar naar deze speelsters zouden maken. Hen zouden laten weten: we hebben het gehoord, we vinden het verschrikkelijk, we steunen jullie. Dat er misschien een vlag zou wapperen met de tekst: ‘Geen kleedkamersluipers bij Ajax!’ Of simpelweg: ‘Hou vol, vrouwen’.

Ik zocht de tribunes af. Toen Overmars vertrok, hing daar een vlag met zijn gezicht erop. Met weinig aanpassingen konden ze daar een spandoek van maken om steun te betuigen aan de vrouwen. Er was geen spandoek. Misschien dat na afloop een speler zijn support voor de vrouwen zou uitspreken, dacht ik. Dat doen ze moeiteloos als een mannelijke collega iets naars overkomt. Wanneer er thuis wordt ingebroken, bijvoorbeeld. Wat ook heel erg is.

In de documentaireserie Op weg naar de top zien we ‘Mister Ajax’ Sjaak Swart volmondig weigeren iets over de Overmarskwestie te zeggen. Zo gaat dat vaak: als een machtig man gepakt wordt op grensoverschrijdend gedrag, laten andere mannen zich voorzichtiger uit over de man dan over zijn mogelijke slachtoffers. De rijen worden gesloten alsof mannen en vrouwen tegenstanders zijn, zelfs binnen dezelfde club. In die rijen lijken ze te vergeten dat wanneer je een vrouw beschadigt, je ook de mannen knakt die achter haar staan.

In bovengenoemde documentaire komen ook vaders van voetballende meisjes voorbij. Een van hen heeft alle voetbalschoenen van zijn dochter bewaard, tot ze een schoensponsor kreeg. Toen werden het te veel schoenen. De eerste piepkleine kicksen houdt hij vertederd in zijn grote handen. Een andere vader ging helemaal naar Finland om het mogelijke debuut van zijn dochter niet mis te lopen. Ze werd niet opgesteld, maar hij zou het zo weer doen, want het risico haar debuut te missen is onaanvaardbaar.

Als het voor mannen te moeilijk is om op te komen voor door mannen benadeelde vrouwen, kunnen ze misschien focussen op de vaders en broers van die vrouwen. Misschien kan de gedachte aan die medemannen supporters ertoe brengen een mooi spandoek te maken. Omdat het voor voetbalvaders, -broers en -opa’s hartbrekend is als hun kleine meid in de safezone van de club door een directeur bepoteld wordt en geen man daar zijn bek over opentrekt.

Over de vrijdag bekendgemaakte sluiproutes van Overmars werd rond AZ-Ajax niks gezegd. Dat speelsters in de fysioruimte betast konden worden, leek bij FC Noordpool te zijn gebeurd. Op de tribunes geen spandoek, van de spelers geen woord van steun. Het bleef stil aan de overkant. Ajax verloor terecht, maar niet alleen van AZ.

Carolina Trujillo is schrijfster.