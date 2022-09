Jumbo-topman Van Eerd vrijgelaten, nog wel verdachte in witwaszaak

Frits van Eerd, de eerder deze week opgepakte topman van supermarktketen Jumbo, is zondag na verhoor vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Van Eerd werd dinsdag samen met acht anderen gearresteerd in een groot witwasonderzoek. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie doorzochten toen ook Van Eerds huis in het Brabantse Heeswijk-Dinther.

Momenteel zit alleen nog de hoofdverdachte in de zaak vast, de 58-jarige Theo E. uit de Drentse gemeente Aa en Hunze. De acht andere gearresteerden blijven nog wel verdachte, aldus het OM. Zo ook topman Van Eerd, die door justitie overigens niet bij naam wordt genoemd. Een bron bevestigde eerder aan NRC dat Van Eerd één van de negen gearresteerden was.

E. is een prominent in de Drentse motorcrosswereld en hij zou de Jumbo-topman, groot liefhebber van de motorsport, ook kennen uit die kringen. Ook het onderzoek van het OM is deels gericht op deze wereld: E. wordt verdacht van betrokkenheid bij witwasconstructies via onroerendgoedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de motorcross. Ook wordt hij verdacht van btw-fraude in de autohandel.

Autocollectie

Hoewel de FIOD en politie dinsdag ook invallen deden op het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel in Brabant, liet de supermarktketen weten dat het witwasonderzoek niet op het bedrijf is gericht. De invallen zouden volgens het Financieele Dagblad zijn gedaan in een zoektocht naar „persoonlijke bezittingen en communicatie”. Een deel van de autocollectie van Van Eerd zou op het terrein van Jumbo staan.

Jumbo laat zondag weten eerder deze week „kennisgenomen” te hebben van een onderzoek waarin topman Frits van Eerd verwikkeld is. De komende dagen, zo schrijft het bedrijf, „zullen we met elkaar de ontstane situatie zorgvuldig bespreken”. Binnenkort komt Jumbo met „meer informatie” - waarover is niet bekend. De dagelijkse bedrijfsvoering wordt door de huidige directie waargenomen.

