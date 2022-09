Elizabeth op dezelfde affuit als Victoria

Anderhalve week na haar overlijden en na een lange reeks ceremoniële plechtigheden nemen de Britten deze maandag definitief afscheid van koningin Elizabeth.

Van minuut tot minuut ligt hiervoor een uitgebreid draaiboek klaar. Om 11.44 uur (10.44 uur Engelse tijd, dit artikel houdt verder Nederlandse tijden aan) wordt de kist weggehaald uit Westminster Hall in Londen, waar de koningin sinds woensdag lag opgebaard. Vele duizenden Britten hebben haar daar de laatste eer bewezen. Acht minuten later wordt de kist de naburige Westminster Abbey binnengedragen, waar de begrafenisdienst stipt om 12.00 uur begint. De dienst wordt door zo’n tweeduizend genodigden bijgewoond, onder wie tal van staatshoofden. Onder hen de Amerikaanse president Biden en het Nederlandse koningspaar, en ook prinses Beatrix. Sommige staatshoofden zijn niet uitgenodigd, zoals de Russische president Poetin. Wel is de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman uitgenodigd om de dienst bij te wonen.

Sommige staatshoofden zijn niet uitgenodigd, zoals Vladimir Poetin

De dienst eindigt om 12.55 uur met de ‘Last Post’, gevolgd door twee minuten stilte, niet alleen in Westminster Abbey, maar in het hele land. Om 13.00 uur wordt de kist op een affuit geladen, die door 142 matrozen van de marine enkele kilometers zal worden voortgetrokken tot Wellington Arch, de triomfboog op de hoek bij Hyde Park. Het is dezelfde affuit die werd gebruikt na de dood van koningin Victoria, in 1901, en sindsdien voor alle overleden Britse vorsten. Koning Charles, zijn zoons William en Harry, zijn zus Anne en broers Andrew en Edward lopen mee in deze processie. Camilla en de andere vrouwen worden per auto vervoerd. Bij Wellington Arch wordt de kist om 14.00 uur overgeladen in een lijkwagen. Rond 16.00 uur arriveert deze bij Windsor Castle, naar verluidt het meest geliefde van Elizabeths paleizen en kastelen. Het laatste deel gaat daar weer in processie, onder meer langs een militaire erewacht. Opnieuw lopen de koning en diens zoons mee.

p>Een uur later begint een tweede begrafenisdienst in St. George’s Chapel, ditmaal voor familie en personeel dat met Elizabeth heeft gewerkt, in totaal zo’n achthonderd mensen. Rond 20.30 uur wordt Elizabeth ten slotte in besloten kring bijgezet in de King George VI Memorial Chapel, deel van de St. George’s Chapel. Hier werden ook haar vader en moeder bijgezet, evenals Elizabeths zuster Margaret.

De BBC zendt de opeenvolgende ceremoniën uit, op de bijzetting in besloten kring na. Ook de NOS zendt de plechtigheden goeddeels uit vanaf 11.00 uur.







Lees ook dit artikel: In het rijk van koning Charles III gaat de zon straks misschien tóch onder