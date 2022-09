De Queen reïncarneert in de baby van Trisha Paytas

Ik kwam er achter dat Koningin Elizabeth II onwel was door middel van een meme. Boven een filmpje van een schreeuwende vrouw die in de lucht zweeft, las ik: „De ziel van koningin Elizabeth vliegt over de wereldbol naar de baby van Trisha Paytas.” Twee uur later maakte Buckingham Palace bekend dat Hare Majesteit was gestorven. Dit was niet de eerste keer dat ik het nieuws van de dag kreeg via Trisha Paytas. Al een decennium lang zie ik de 34-jarige Amerikaanse influencer overal op sociale media verschijnen. En nog steeds weet ik niet waarvan zij precies beroemd is.

Als de influencerwereld in Los Angeles een eindbaas had, dan was dat Trisha Paytas. De bimbo-bekendheid met haar platinablonde extensions, opgespoten lippen en lagen make-up, heeft een groot talent voor het kwaad maken van zo veel mogelijk mensen. Terwijl de meeste influencers een perfect beeld van zichzelf proberen te schetsen, trekt Paytas kijkers door de slechtste versie van zichzelf te tonen. Ik vroeg op Instagram en Twitter waar mijn volgers Paytas van kennen. De antwoorden die ik binnenkreeg: van een compilatie van huilende influencers; van haar ruzie met bekende YouTuber Ethan Klein; en van een filmpje waarin telkens als Paytas ‘Jezus’ zegt, er korte fragmenten te zien zijn waarin ze zondigt.

Met haar YouTube-kanaal vol nutteloze lifestyle-adviezen, slechte muziekvideo’s en tenenkrommende snaaivlogs biedt ze de Generatie Z en de Millennials oneindig entertainment. Ze behoort tot een clubje YouTubers van wie de meesten elkaar haten of doen alsof. Met hun eindeloze gekibbel en gehuil harken ze miljoenen kijkers en dollars binnen.

Iedereen is eigenlijk een beetje Trisha. We hebben het allemaal wel eens over onzin, maar zij is dapper genoeg om dat al sinds 2007 te documenteren op het Wereldwijde Web. Zo documenteerde ze ook negen maanden lang haar zwangerschap. Toen in haar negende maand bekend werd dat de koningin onwel was, liep het internet vol met memes waarin haar baby Malibu Barbie werd aangeduid als de reïncarnatie van Elizabeth II.

Liever pseudo-event dat echte gebeurtenis

Beroemd zijn zonder duidelijke reden is geen nieuw fenomeen. Amerikaanse historicus Daniel Joseph Boorstin stelde in de jaren zestig al dat de beroemdheid iemand is die louter bekend is om zijn beroemdheid. In zijn boek The Image: A Guide to Pseudo-Events in America (1961) betoogt hij dat de beeldende revolutie in de journalistiek en andere media ervoor heeft gezorgd dat roem niet meer gelijk staat aan grootheid. Zijn boek verscheen een jaar na het eerste presidentiële debat in Amerika dat op televisie werd uitgezonden, tussen Kennedy en Nixon. Vele commentatoren stelden dat Kennedy de verkiezingen won dankzij zijn tv-optreden.

De cultureel conservatieve Boorstin hekelde de nieuwe massamedia. Hij bedacht de term pseudo-event: een gebeurtenis die niet spontaan is, maar juist gefabriceerd om te delen in de media. Denk aan een persconferentie over corona, of een YouTube-filmpje waarin Trisha Paytas zichzelf filmt terwijl ze huilend op de keukenvloer ligt.

Boorstin waarschuwde voor een toekomst waarin de mediaconsument liever kijkt naar het gefabriceerde beeld dan naar de werkelijkheid. Gelijk had hij. Maar de allegorie van de nutteloze beroemdheid is toch wel erg vermakelijk, evenals de memes die het oplevert.