China waarschuwt tegen apenpokken: ‘geef buitenlander geen hand’

Wat moet je doen als je als Chinees wilt voorkomen dat je apenpokken oploopt? „Ten eerste: vermijd alle huidcontact met buitenlanders”, zegt Wu Zunyou. Wu is niet de eerste de beste. Hij is hoofdepidemioloog van het Chinese Centrum ter Voorkoming en Beheersing van Ziekten, het Chinese equivalent van het Amerikaanse Center For Disease Control (CDC). Hij wordt daarom ook wel ‘de Chinese dokter Fauci’ genoemd.

Wu geeft zijn advies op Weibo, het Chinese equivalent van Twitter. Hij meldt daar dat vrijdag de eerste besmetting met apenpokken op het vasteland van China is vastgesteld. Iemand heeft de ziekte uit het buitenland meegebracht naar de centraal-Chinese stad Chongqing.

Was die iemand ook een buitenlander? Dat wordt niet vermeld, maar de kans is niet eens zo groot. Op de weinige vluchten naar China zitten veel meer Chinezen dan buitenlanders, mede omdat buitenlanders nog steeds heel moeilijk toegang tot China krijgen.

@Mia_KZ reageert verontwaardigd op het bericht van Wu: „Is uw Chinees niet goed genoeg, of bent u een racist? Ongelooflijk dat u als expert zo’n advies geeft.”

Anderen tonen meer begrip. @ Sima Nan schrijft dat Wu’s boodschap verdere verspreiding verdient. „Het is goed om de deur tot China te openen, maar we kunnen niet zomaar alles binnenlaten. We moeten de goede dingen van het buitenland overnemen, maar zeker niet zomaar alles.”

Vliegen en insecten

Het doet denken aan vroeger. Toen China’s toenmalige leider Deng Xiaoping veertig jaar geleden besloot tot de openstelling van China voor het buitenland, kwam daar ook protest tegen. Want zo zouden er ook ongewenste vliegen en insecten China binnenkomen, en dat moest je niet willen.

Deng ging daar tegenin. „Ze willen dat de ramen dicht blijven, zodat we allemaal stikken door een gebrek aan lucht. Maar wij zeggen: ‘Open de ramen, adem de frisse lucht in en vecht tegelijkertijd tegen de vliegen en insecten.’”

Xi Jinping kiest daar nu niet meer voor. Hij wil geen vlieg, geen mug, geen enkel geval van corona en ook geen apenpokken China binnenkrijgen. Hij houdt de ramen naar het buitenland daarom nu al bijna drie jaar zo stijf mogelijk gesloten.

Staatsveiligheid

De buitenlanders die er wel zijn, worden bovendien steeds vaker van overheidswege verdacht gemaakt. Ze zouden niet alleen ziekten naar China brengen, maar ook de Chinese staatsveiligheid ondermijnen. Vooral buitenlandse journalisten, ngo’s en missionarissen zouden voor geen cent te vertrouwen zijn.

Vooral jonge Chinese meisjes moeten oppassen als ze vriendschappen aanknopen met knappe buitenlandse mannen, want zo iemand kan zomaar een spion zijn. Door Wu’s uitspraken weet iedereen in China nu ook: wat je ook met buitenlanders doet, geef ze in elk geval geen hand.