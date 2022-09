Wij van de Smibanese University zijn op stroom, want stroom maakt het leven spannend. Stroom brengt energie op gang, letterlijk en figuurlijk. Wat is voor ons letterlijk en wat is voor ons figuurlijk in dezen? Laten we vooropstellen dat stroom in beide gevallen dingen laat werken. Wanneer wij het in ’t Smibanese hebben over stroom, hebben we het over het uitstoten van energie. Kijk, energie is wat de boel draaiende houdt in die libi. Stroom houdt bijvoorbeeld het licht aan, het zorgt ervoor dat we al onze elektronica kunnen gebruiken. Maar wij mensen hebben ook stroom. Stroom is de energie waar wij over beschikken en die we kunnen kanaliseren ten behoeve van onze wil of intentie. Wanneer je dit doet ben je in feite aan het stromen.

Wanneer je iemand wilt verleiden en je begint te flirten, ben je één stap verwijderd van stromen. Het mooie aan dit woord is dat er alleen sprake van is wanneer er daadwerkelijk energie wordt opgewekt. Er is dus alleen sprake van stroom als de ander terug begint te flirten. Gebeurt dat niet, dan past de stekker bij wijze van spreken niet in het stopcontact. Maar niet alleen in termen van verleiding hebben we het over stroom. Als je als ondernemer veel werkgelegenheid creëert, ben je ook op stroom. Of als je in het algemeen gewoon op veel activiteit bent.

Voeg jezelf bij het soort die op stroom is. Mensen die stromen zijn de pro-actieve mensen. Energie hebben we allemaal, maar niet iedereen kanaliseert die zo dat het enkel wenselijke resultaten oplevert. Mensen die stromen doen dit wel, en deep down wil volgens mij iedereen zo zijn. Omdat wij dit verlangen niet onder stoelen noch banken schuiven leggen we alle studenten van de Smibanese University op om op stroom te zijn.

Wanneer je aan het stromen bent, ben je op kanaaligheid. Shout out Henkie T voor die takkie daar. Deze jonge visionair uit de 1104 kwam enkele jaren geleden met de formule bedrijvigheid + kanaaligheid = netwerk, om aan te geven welke initiatieven genomen moeten worden om op zakelijk gebied progressie te boeken. Deze formule kan alleen werken als je op stroom bent, en dat geldt niet alleen in deze kwestie. Anything in life wat vraagt om je energie kan pas werken als je stroom op die tori zet.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.

Stroom [ww.] st’room 1. Menselijke spanning die wordt opgewekt door intentie 2. Seksuele spanning tussen personen, bijv: hoe je me zo ziet heb ik veel stroom, bro. Vergis je niet / ik ben op stroom als die nammen van Eneco / toen ik haar gisteren tegen kwam was ik direct op stroom