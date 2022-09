Voedselbanken kampen met krimpende voorraden

Meer mensen kunnen voortaan aankloppen bij de voedselbank. Dat hebben de Voedselbanken Nederland deze zaterdagmiddag besloten tijdens een ledenvergadering. De normbedragen, gebaseerd op de bedragen die mensen maandelijks overhouden na aftrek van hun vaste lasten, worden verhoogd.

Voortaan komt een alleenstaande in aanmerking voor een voedselpakket als er maandelijks maximaal 300 euro overblijft voor eten en drinken – dat was 250 euro. Voor huishoudens met vier personen is het normbedrag verhoogd van 550 naar 630 euro.

De voedselbanken doen dit omdat ze merken dat steeds meer mensen niet meer kunnen rondkomen. De dagelijkse boodschappen zijn door de hoge inflatie in rap tempo duurder worden.

De groep mensen die hierdoor in de problemen raakt, groeit snel, merkt Tom Hillemans, vicevoorzitter van Voedselbanken Nederland. „We moesten dus snel iets doen.”

Gemiddeld maken zo’n honderdduizend mensen elke week gebruik van een van de 171 voedselbanken in Nederland.

Exploderende energieprijzen

Hoeveel nieuwe klanten erbij zullen komen nu meer mensen mogen komen, kan Hillemans niet voorspellen. „Er loopt van alles door elkaar nu: de inflatie, maar ook de energieprijzen die exploderen. Dat zijn onzekere factoren voor ons. Wie over een paar maanden een nieuw energiecontract krijgt, zal misschien daarna bij ons aan moeten kloppen.”

Een groei van het aantal klanten kunnen voedselbanken in normale omstandigheden wel opvangen, zegt Hillemans. „Daar hebben we ervaring mee. Ook tijdens corona nam de vraag snel toe.”

Lees ook: geen geld voor voedsel en tampons

Groter is zijn zorg over de vraag of er straks nog voldoende voedsel is om uit te delen. Want terwijl meer mensen hun boodschappen niet kunnen betalen, stagneert het aanbod van leveranciers bij de voedselbanken.

Bij Voedselbank Haaglanden is dat nu al pijnlijk zichtbaar. Daar werden afgelopen vrijdag de vrijwilligers al om elf uur ’s ochtends naar huis gestuurd, omdat er geen voedsel meer was om in te pakken. Normaal gesproken werken ze door tot ver in de middag om het eten te verdelen.

Minder groenten uit Westland

„Er komt veel minder binnen”, zegt Henk Baars, vicevoorzitter van Voedselbank Haaglanden. „We zien het inzakken. Letterlijk. Normaal staan hier 25 pallets met producten, dat zijn er nu 16.”

Dat komt, zegt Baars, omdat de bedrijven die het voedsel leveren, vaak restpartijen, zelf ook zuiniger moeten werken. Onder andere door de gestegen energieprijzen. „Er blijft dus simpelweg minder over voor ons. We krijgen de laatste tijd bijvoorbeeld minder groenten uit het Westland. Minder verschillende groenten ook.”

Het gevolg is dat de voedselpakketten in Haaglanden kleiner en minder gevarieerd worden. „Het voedsel in de klapkratten moeten we normaal gesproken flink aanstampen om te kunnen stapelen”, zegt Baars. „Maar afgelopen week was dat niet nodig. Er zit gewoon minder in.”

Zelf eten inkopen

Baars zag het aantal klanten de afgelopen maanden stijgen met gemiddeld tien procent. Hij houdt zijn hart vast voor de komende tijd. „Het wordt echt lastig.”

Voedselbanken Haaglanden is hierover in gesprek met de gemeente Den Haag. Want, zegt Baars, als de aanvoer vanuit bedrijven blijft dalen, dan moeten we voedsel gaan bijkopen om aan de vraag te voldoen.”

„We kunnen nu nog overal voedselpakketten samenstellen”, zegt Tom Hillemans van Voedselbanken Nedetland. „Maar het gaat spannend worden. Mijn hoop is dat er van alles in beweging komt als de nood echt aan de man is.”