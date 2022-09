Verbod op gezinscontact voor Taghi na publicatie over dreiging Amalia en Rutte

Ridouan Taghi mag de komende drie maanden niet meer bellen met familie in het buitenland vanuit de Ebi, de Extra Beveiligde Inrichting in Vught waar hij is gedetineerd. Zijn advocaat Inez Weski meldt in een persbericht dat die maatregel is genomen in reactie op berichtgeving in De Telegraaf.

De maatregel betekent dat hij geen contact meer kan hebben met vrouw en kinderen die in het buitenland verblijven. Familieleden in Nederland mogen nog wel fysiek op bezoek komen.

Volgens het dagblad vermoedt de politie dat er in opdracht van Taghi plannen worden beraamd voor de ontvoering van premier Mark Rutte of prinses Amalia. De beveiliging van Rutte en Amalia zou om die reden zijn aangescherpt. Taghi ontkent bij monde van zijn advocaat dergelijke plannen met klem.

Contact met Mohammed B.

De Telegraaf meldt ook dat Taghi per brief communiceert met Mohammed B., die tot levenslang is veroordeeld voor de moord op Theo van Gogh. Taghi en B. zaten gedetineerd in dezelfde vleugel van de Ebi tot B. vorig jaar september werd overgeplaatst naar de Schie in Rotterdam. Weski bevestigt dat de twee sindsdien brieven met elkaar uitwisselden over religieuze zaken.

Bij de politie bestaat de vrees dat daarin gecodeerde boodschappen zijn verwerkt. Die vrees wordt gevoed omdat Taghi in de communicatie met zijn familie soms ook verwijst naar koranverzen of andere religieuze teksten. Inez Weski stelt dat haar cliënt hoopt dat de correspondentie openbaar wordt gemaakt om duidelijk te maken dat de conclusies die daaruit worden getrokken onjuist zijn.

Drie scenario’s

Vorig jaar oktober werd bekend dat Taghi werkte aan een uitbraakpoging, dankzij opgenomen communicatie tussen Taghi en zijn neef en advocaat Youssef. Tijdens dat onderzoek, dat leidde tot de arrestatie van Youssef, zijn ook aanwijzingen opgedoken dat Taghi soms in code communiceert.

Ondanks interne waarschuwingen is die mogelijkheid niet altijd serieus genomen door justitie en politie. Lang werd gedacht dat het strenge Ebi-regime geen mogelijkheid bood onopgemerkt te communiceren. Inmiddels heeft de politie uit berichtenverkeer van familieleden van Taghi de conclusie getrokken dat Taghi erin is geslaagd berichten te versturen aan zakenpartner Raffaele Imperiale, een prominent lid van de Italiaanse Camorra, zo hebben goed geïnformeerde bronnen binnen de opsporing al eerder aan deze krant laten weten.

Sinds het uitkomen van de ontsnappingsplannen uit de Ebi geldt voor Taghi het strengst mogelijke regime. Zo mag hij nog maar een keer in de week een telefonisch gesprek voeren in het Marokkaans omdat binnen de Ebi het gevoel leefde dat hij met opzet communiceerde in verschillende talen, om controle van die berichten te bemoeilijken. Alle communicatie van Taghi wordt gecontroleerd maar vertalen kost tijd wat leidt tot vertraging van die controle.

Ordemaatregel

Advocaat Weski meldt in haar persbericht dat familieleden die met Taghi willen bellen zich moeten melden bij een Nederlandse politiebureau om van daaruit met hem te communiceren. Dat is een ordemaatregel die volgt op onregelmatigheden bij telefoongesprekken die zich vorig jaar hebben voorgedaan.

De afgelopen maanden is de spanning rond Taghi binnen de Ebi verder opgelopen, meldt een betrouwbare bron aan deze krant. Zo communiceert Taghi al ruim een maand alleen nog maar via briefjes met bewaarders om te voorkomen dat bewaarders die in de ogen van Taghi onjuiste meldingen hebben gedaan van incidenten dat opnieuw kunnen doen. In haar persbericht bevestigt Weski dat Taghi alleen nog maar via briefjes met zijn bewaarders communiceert.

Volgens Weski bereidt Taghi een aangifte voor tegen de directie van de Ebi, in verband met de verspreiding van „desinformatie en valsheid in geschrifte” door Ebi-personeel.

Correctie: (17/9) Dit bericht is gewijzigd nadat de advocaat van Taghi, Inez Weski, haar eerdere persbericht heeft aangepast. In eerste instantie meldde Weski dat Taghi drie maanden geen contact meer mocht hebben met familie. Dat blijkt alleen te gaan om telefonisch contact met familie die in het buitenland verblijft.