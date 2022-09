Van Lienden stelde zaken ‘onjuist’ voor

Onderzoek van Deloitte zou uitwijzen dat er niets geks was aan zijn veelbesproken mondkapjesdeal met de overheid, zo claimde Sywert van Lienden het afgelopen jaar telkens. Dat hij en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel de transactie ter waarde van 100 miljoen euro uitvoerden via een commerciële bv in plaats van via hun nonprofitstichting Hulptroepen Alliantie, was omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aandrong op „reguliere commerciële levering”.

Hierdoor werden ze min of meer gedwongen miljonair, aldus Van Lienden. In totaal hield het drietal 27,3 miljoen euro aan de deal over, schreef Deloitte in het rapport dat vrijdagmiddag verscheen. Volgens Van Lienden was het ministerie altijd van die potentiële winst op de hoogte: „Het is niet zo dat we de overheid een rad voor ogen hebben gedraaid”, zei hij afgelopen juni nog in de rechtszaal. Het Deloitte-rapport zou hem en zijn zakenpartners volledig vrijpleiten.

Maar het rapport, waaraan Deloitte in opdracht van VWS meer dan een jaar werkte en dat 1,3 miljoen euro kostte, leidde in Den Haag vrijdag tot een andere reactie. Tijdens de onderhandelingen was wel degelijk sprake van een „onjuiste voorstelling van zaken” en hielden Van Lienden en zijn partners onduidelijkheid over de verhouding tussen hun stichting en bv „bewust in stand”, schreef minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) vrijdag in reactie op het rapport. De minister zegt zich te beraden op „juridische stappen”.

Uit het rapport blijkt dat een deel van de direct betrokkenen bij VWS en het landelijk inkoopconsortium LCH inderdaad wist dat Van Lienden en zijn partners winst konden overhouden aan de levering van 40 miljoen mondkapjes. Maar bij „een aantal betrokkenen” bleef volgens Deloitte onduidelijkheid bestaan over de verhouding tussen stichting en bv. Onder anderen de destijds verantwoordelijke minister Martin van Rijn heeft verklaard dat hij niets wist van Van Liendens commerciële motieven.

De onduidelijkheid ontstond volgens Deloitte onder meer doordat Van Lienden, Damme en Van Gestel tussen 12 en 17 april 2020 verschillende voorstellen indienden, waarbij ze switchten van „contracterende entiteit”. De ene keer was het de nonprofitstichting Hulptroepen Alliantie, de andere keer het commerciële Relief Goods Alliance.

Op 17 april lag voor het laatst een voorstel van de stichting Hulptroepen bij VWS op tafel. Maar vijf dagen daarvoor hadden Van Lienden en zijn compagnons volgens Deloitte intern al besproken hoe ze „gillend” of „knetter” rijk konden worden. Ze spraken over het maken van „vieze winst” en het „worden van miljonair”, aldus Deloitte, dat zich baseert op geluidsopnamen. Van Lienden en zijn partners dreigden met deze commerciële koers omdat ze van VWS geen eigen verkoopkanaal mochten opzetten naar het landelijk consortium LCH, blijkt uit het rapport.

Dat ze uit naam van RGA bv presentaties naar VWS stuurden in precies dezelfde stijl als die van de stichting Hulptroepen, was volgens Bernd Damme „de bedoeling”, zo citeert Deloitte een opgenomen gesprek.

De onderzoekers merken op dat Van Lienden na het sluiten van de deal uitspraken deed over „winstbestemming met een maatschappelijk karakter”, onder meer tegenover zijn bank, die vragen stelde over de forse dividenduitkeringen die hij ontving.

Aangifte door bedrijven

Ook richting de buitenwereld bleef hij een jaar lang beweren dat hij alles „om niet” deed. Zelfs medewerkers van de stichting Hulptroepen hadden geen idee van de commerciële activiteiten. De bij de stichting betrokken bedrijven Coolblue en Randstad evenmin. Ze deden om die reden aangifte, nadat onthullingen van de Volkskranten Follow the Moneyvorig jaar de miljoenenwinst aan het licht brachten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt verdenkingen van oplichting, verduistering en witwassen.

In een reactie op het rapport stellen Van Lienden en zijn partners „opgelucht” te zijn dat de uitkomsten nu bekend zijn. Ze herhalen dat het de voorkeur had om op nonprofit-basis te opereren, maar dat de overheid hen dwong via het commerciële RGA te werken. Het „vies rijk worden”-gesprek waaruit Deloitte citeert, noemen ze „achteraf ook niet gepast”. Het drietal ontkent dat het een vooropgezet plan was om een commerciële deal met de overheid binnen te halen terwijl ze zich voordeden als voormannen van een stichting.

M.m.v. van Sjoerd Klumpenaar