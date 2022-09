Schiphol: weer krimp

Schiphol verlaagt het aantal passagiers dat in september en oktober dagelijks mag vertrekken vanaf Amsterdam met 9.250 passagiers. Dat is 18 procent van alle lokaal vertrekkende reizigers. Bij de aankondiging van het vertrek van Dick Benschop werd al bekend dat Schiphol weer een beperking zou doorvoeren. Dat is noodzakelijk om de veiligheid van passagiers en medewerkers te waarborgen, aldus de luchthaven. Op het vliegveld is een groot tekort aan security-mensen. De beveiligingsfirma’s kunnen volgens Schiphol niet zo veel medewerkers leveren als ze eerder hadden beloofd. De maatregel duurt tot minimaal 31 oktober.

„Slecht nieuws voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen”, aldus operationeel directeur Hanne Buis. Tot nu toe gold voor september een maximum van 67.500 lokaal vertrekkende reizigers per dag en voor oktober 69.500. Nu wordt het 54.500 in september en 57.000 in oktober.

De krimp gaat alleen over passagiers die in Nederland opstappen. Transferpassagiers die overstappen in Amsterdam en niet door de security hoeven, worden niet geraakt.

KLM noemt het teleurstellend dat Schiphol deze stappen opnieuw last-minute neemt. Ook Transavia klaagt dat de maatregel laat is aangekondigd.

De grote reisorganisaties laten weten dat zij nog niets kunnen zeggen over de gevolgen voor hun klanten. De beperkingen vallen in de herfstvakantie. De vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven hebben tot eind oktober nauwelijks ruimte om vluchten over te nemen van Schiphol.

Schiphol is niet de enige luchthaven in Europa dat zijn capaciteit moet beperken vanwege personeelstekort bij dienstverlenende bedrijven. Londen Heathrow, het belangrijkste vliegveld in het Verenigd Koninkrijk, heeft de beperkingen die het voor afgelopen zomer instelde verlengd. British Airways, die Heathrow als thuishaven heeft, schrapt daarom onder meer voor komende maanden 8 procent van zijn vluchten (10.000).

In Frankrijk staakten vrijdag de luchtverkeersleiders 24 uur. Reizigers van en naar Frankrijk hadden te maken met vertragingen en annuleringen. Ongeveer duizend vluchten van en naar Frankrijk zijn geannuleerd.