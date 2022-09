Polen opent kanaal naar Oostzee om niet meer door Russische wateren te hoeven varen

Polen heeft deze zaterdag een kanaal geopend van de Oostzee naar het Wislahaf, een strandmeer langs de kust van Polen en de Russische exclave Kaliningrad, melden internationale persbureaus. Voorheen moesten schepen van en naar de haven van de Poolse stad Elblag omvaren via de Russische wateren rond Kaliningrad, waar toestemming van Rusland voor nodig is.

De eerste schepen voeren zaterdag door het kanaal onder begeleiding van fanfaremuziek. Toch is het kanaal nog niet helemaal af: om grotere vrachtschepen door te laten, moet het dieper worden uitgegraven. Dat kost naar verwachting 100 miljoen zloty (21 miljoen euro), bovenop de twee miljard zloty (0,4 miljard euro) die Polen al aan de werkzaamheden besteedde. De Poolse president Andrzej Duda noemde de opening zaterdag desondanks een „grote overwinning”.

Rusland maakte eerder gebruik van de ligging van Elblag om druk op Polen uit te oefenen. In 2006 blokkeerde blokkeerde Rusland de toegang van schepen tot de haven voor enkele jaren, volgens Polen vanwege anti-Russische retoriek die de regering destijds uitte. Het is dan ook geen toeval dat het kanaal dat zulke blokkades in de toekomst verhindert wordt ingewijd op de dag dat de Rusland 83 jaar eerder Polen binnenviel.

