KLM annuleert zondag 22 vluchten vanwege drukte op Schiphol

Zondag gaan 22 vluchten van KLM niet door, heeft een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij zaterdag laten weten. Het gaat alleen om vluchten binnen Europa.

In tegenstelling tot de annuleringen van zaterdag vertrekken de 22 vluchten van zondag helemaal niet, zegt de woordvoerder. De vluchten van zaterdag stegen leeg op om reizigers elders op te halen. Mensen die op Schiphol overstappen, worden nu op een andere vlucht geplaatst. KLM is nog steeds „zeer ontstemd” dat Schiphol het maximale aantal vertrekkende reizigers heeft verlaagd. „Dit is erg vervelend voor de passagiers.”

De afgelopen week stonden er opnieuw lange rijen op Schiphol, na een zomer waarin personeelstekorten zorgden voor chaos. Een gebrek aan beveiligers zorgt ervoor dat het lang duurt om binnen te komen. Vakbonden vinden dat Schiphol zijn beveiliging niet langer volledig moet uitbesteden, de luchthaven zei eerder ook dat die optie op tafel ligt.

Grote tegenzin

Eerder deze week besloot KLM ook al vluchten op zondag te schrappen, maar naar aanleiding van de nieuwe krimpmaatregelen van vrijdag zijn daar nu 22 vluchten bij gekomen. Hoeveel vluchten er in totaal niet gaan, zegt de woordvoerder niet, maar „het is meer dan zat”. Maandag worden naar verwachting ook vluchten geschrapt. Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend.

Luchtvaartmaatschappijen TUI en Corendon legden eerder deze week het dringende verzoek van Schiphol om vluchten te schrappen naast zich neer. Bij KLM is dat niet aan de orde: „Wij leveren de meeste passagiers, dus we moeten wel iets doen. Maar het is met grote tegenzin, laat dat duidelijk zijn.”

Lees ook Het zelf in huis nemen van de beveiliging is nu een optie voor Schiphol

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de vluchten leeg zouden vertrekken. Dat klopte niet. Hierboven is dat aangepast.