KLM annuleert zaterdag 34 vluchten vanwege drukte op Schiphol

KLM annuleert deze zaterdag 34 vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij zaterdagochtend laten weten. De annuleringen volgen op de aankondiging van Schiphol vrijdag dat ook de komende weken het aantal vertrekkende passagiers omlaag moet. Vanwege een tekort aan beveiligers kan de luchthaven minder reizigers aan dan verwacht. De afgelopen week stonden er meermaals zeer lange rijen in, en soms buiten, de terminals van de luchthaven.

Zeker tot eind oktober moeten er dagelijks zo’n negenduizend minder reizigers vertrekken vanaf Schiphol dan het aantal dat gepland was. De 34 vluchten die KLM zaterdag schrapt, zouden vertrekken tussen 09.30 en 17.00 uur en zouden „een groot aantal in Amsterdam opstappende passagiers” aan boord hebben. Door uitgerekend deze vluchten te annuleren, hoopt KLM de wachtrijen in de terminals en voor de beveiligingscheck te verkorten.

Passagiers die later met de toestellen van de geannuleerde vluchten terug naar Amsterdam zouden vliegen, hoeven niet te vrezen voor hun reis: KLM stuurt de vliegtuigen leeg naar die bestemmingen om die reizigers op te halen. Klanten wier vlucht geannuleerd wordt, worden omgeboekt, al kan KLM niet garanderen dat dat nog op dezelfde dag zal zijn. Extra gemaakte kosten worden „op de gebruikelijke manier” gecompenseerd.

Zondag en maandag

KLM zegt „zeer ontstemd” te zijn dat Schiphol „pas vrijdag heeft aangegeven” dat deze zaterdag, zondag en maandag al minder mensen moeten vertrekken. Vrijdag toonden ook andere maatschappijen, waaronder Transavia, zich ontevreden over die gang van zaken. KLM bekijkt momenteel hoeveel vluchten zondag en maandag geschrapt worden. Wat de situatie op Schiphol betekent voor andere luchtvaartmaatschappijen, was zaterdagochtend nog niet duidelijk.

Schiphol kampt sinds de meivakantie met capaciteitsproblemen: onder meer door personeelstekorten ontstonden lange rijen en misten veel reizigers hun vluchten. De luchthaven wist deze problemen in de zomer te beperken, deels door personeel een zomertoeslag te geven. Begin september kwam er een einde aan deze toeslag, waarna het vrij snel weer drukker werd op de luchthaven. Schiphol zegt zelf dat het probleem bij de beveiliging ligt: beveiligingsfirma’s waarmee de luchthaven samenwerkt, zouden niet zoveel medewerkers kunnen leveren als ze hadden beloofd.

