Roger Federer stopt er mee. Ik begrijp dat de voorbeeldige sportman meer dan 130 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar heeft getennist. Nog los van alle sponsorcontracten. Dus we mogen hem gerust ‘gillend rijk’ noemen. Ik hoop alleen niet dat er binnenkort door een of ander OM uitgezocht moet worden of deze smetteloze Zwitser betrokken is bij een witwasserij van een louche motorcrosser en zijn criminele vriendjes. Dat zou jammer zijn. Een onherstelbare deuk in zijn imago. Dan zal de halve wereld zachtjes mompelen: „Dat heeft zo’n rijke stinkerd toch niet nodig?”

Want dat gebeurt nu bij de deze week gearresteerde Jumbo-topman Frits van Eerd, die al jaren heel sportend Nederland op de been houdt. Had onze Brabantse Fritsie die paar rotcenten echt nodig?

Dat weet je dus niet. Soms moet je wat dingen buiten de familie-boekhouding houden. Daarom had de puissant rijke opa van onze koning in de vorige eeuw 1,1 miljoen dollar nodig. Domweg omdat hij wat zaken moest afrekenen die zijn vrouw niks aangingen. Een extra gezinnetje of drie. Vliegtuigboer Lockheed stak hem de helpende hand toe.

Zijn Spaanse collega Juan Carlos ving in de loop van zijn losbandige leven rond de 100 miljoen dollar aan Saoedische steekpenningen. Maar wat zal onze Frits gedaan kunnen hebben? Misschien heeft deze Jumbo ook iemand met zijn slurfje laten spelen. En dat kost vaak geld.

Het zijn altijd wel gezellige arrestaties op zo’n landgoed. Alsof je naar een slechte Duitse krimi zit te loeren. En er valt na zo’n ietwat mysterieuze aanhouding een hoop te lachen in de kroeg. Wat zal ie gedaan hebben? Je zit in ons land niet zomaar een week vast. Ja, vis maar. En de zaak zorgt voor een hoop creativiteit op het internet. Vooral omdat de Brabantse Netflixcrimineel Frank Lammers een hoofdrol in die brave supermarktreclames speelt. Daardoor hangt de cloud inmiddels vol spiksplinternieuwe Jumbo-commercials.

Natuurlijk hoop ik voor die Frits dat het allemaal met een sisser afloopt, maar als dat niet zo is raad ik hem aan om zo snel mogelijk terug te treden. Als hij maar geen Sywert wordt. Dat hij zich maandenlang in allerlei tragische bochten blijft wringen en zich compleet scheel twittert omdat het echt allemaal heel anders is dan dat het in de krant staat. Zijn vrouw is gedragswetenschapper. Die heeft de komende jaren nog een hoop thuiszorg aan deze patiënt, die als een rechtgeaarde kronkel-CDA’er weigerde om alle stukken aan Deloitte te overhandigen. Die melkmuil is echt krankjorum.

Zijn criminele kompanen Van Gestel en Damme weten gewoon dat ze de tent hebben proberen te naaien en dat ze het geld alsnog hebben verloren, maar Van Lienden gelooft als enige Nederlander in zijn eigen onschuld en zal ons daar nog lang mee lastigvallen. Na de geopenbaarde geluidsopname van afgelopen week rest nog maar een conclusie: opname.

Dus Frits van Eerd moet zeker geen Sywert worden, maar ook geen Dickie Benschop, de treurneus die gewoon ijzerenheinig bleef zitten omdat ook hij als enige landgenoot vond dat de Schipholmalaise niet aan hem lag. Pas nu we qua rijen vijf kilometer voorliggen op Westminster Hall heeft iemand hem kunnen overtuigen dat hij zijn koffers moet pakken en zo snel mogelijk moet opzouten. En niet alleen met zijn eigen koffers, maar met alle koffers. En hij mag die 4.000 kinderwagens ook meenemen. Denkt u dat er een mooie wachtgeldregeling voor de ex-PvdA’er Benschop komt? Of is dit een hele flauwe vraag?

Mocht een redelijke uitkering voor de vliegveldkneus Benschop uitblijven, dan raad ik Dickie aan om even langs een plaatselijke cardioloog te gaan. Eentje met een warme band met de farmaceutische industrie. Die heeft ergens nog wel wat miljoentjes liggen. Misschien wel onder een oude crossmotor in het schuurtje. Geld dat de dokter eigenlijk had moeten opgeven aan het ziekenhuis, maar u weet: je bent druk en dan vergeet je wel eens een fooitje van de pillenmaffia. Vergeten is zo menselijk.

Maar Roger Federer vergeet ik niet. De laatste beschaafde wereldburger. Maar dan ook echt de aller- allerlaatste!