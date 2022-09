Berging olietanker bij Jemen kan beginnen met nieuwe 7,5 miljoen euro uit Nederland

Nederland draagt nog eens 7,5 miljoen euro bij aan de bergingsoperatie van de FSO Safer, een olietanker voor de kust van Jemen. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, VVD) zaterdag bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Jemen. Met de toezegging is het doel van de Verenigde Naties gehaald en kan de bergingspoging beginnen.

De FSO Safer wordt veelal een „tikkende tijdbom” genoemd. De Jemenitische eigenaar liet het schip in 2015 aan zijn lot over toen op het vasteland een burgeroorlog uitbrak. Het schip verkeert in slechte staat, en kan bij een zware storm meer dan een miljoen vaten olie in zee laten stromen. Dat zou niet alleen een milieuramp, maar ook een humanitaire ramp zijn. Volgens The New Yorker komt tweederde van het eten in Jemen binnen via een haven die in het ergste geval maanden dicht zou moeten. Ook de visserij zou worden weggevaagd.

Nu de benodigde 80 miljoen dollar binnen is, kan het Rotterdamse bedrijf Smit Salvage beginnen met de klus om de olie uit de FSO Safer over te pompen naar een ander schip. De eerste stap is een inspectie van de apparatuur op het schip. Er is enige haast bij: in de winter neemt de kans op slecht weer toe, en daarmee op een breuk in het schip.

Lees ook Ramp als in Beiroet kan weer gebeuren: achterlating van schepen is ‘tikkende tijdbom’