Tientallen doden bij gevechten op grens tussen Kirgizië en Tadzjikistan

Bij gevechten op de grens tussen Kirgizië en Tadzjikistan zijn vrijdagavond, ondanks een afgesproken staakt-het-vuren, zeker 24 mensen omgekomen. Dat meldt althans de Kirgizische ministerie van Volksgezondheid bij monde van Russische staatspersbureaus. De Tadzjiekse autoriteiten hebben nog niks bekendgemaakt over mogelijke slachtoffers van het conflict. Kirgizië zegt vanwege de opgelaaide spanningen 136.000 burgers uit het grensgebied te hebben geëvacueerd.

De gevechten tussen de twee landen begonnen woensdag, maar de precieze aanleiding ervoor is onduidelijk. Het staakt-het-vuren dat eerder op vrijdag tussen de leiders van de twee Centraal-Aziatische landen werd afgesproken, ging om middernacht alsnog in. In de nacht van vrijdag op zaterdag lijken de afspraken gerespecteerd te zijn: geen van beide kanten heeft melding gedaan van gevechten of slachtoffers.

De twee buurlanden, ooit verenigd in de Sovjet-Unie, raken sinds het uiteenvallen daarvan met enige regelmaat in gevecht met elkaar. De laatste grote escalatie had plaats in april 2021, als gevolg van onenigheid over het plaatsen van camera’s bij een waterreservoir waarvan beide landen claimen dat het op hun grondgebied ligt. Bij de gevechten destijds kwamen zeker 55 mensen om het leven.