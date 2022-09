Zoeken naar identiteit op fotobeurs Unseen

Als iets opvalt in de selectie foto's hieronder, dan is dat hoe vaak fotografen in hun werk op zoek gaan naar identiteit.(Sint Maarten) onderzoekt zijn zwarte identiteit, de Hongaarsebevraagt haar rol als moeder én kunstenaar, de Chineseonderzoekt wie zij is als partner in een langdurige relatie. Deze foto's, en veel meer, zijn te zien tijdens de tiende editie van de Unseen Photo Fair , de internationale kunstbeurs die ook dit jaar weer wordt gehouden op het Westergasterrein in Amsterdam. Aan de jubileumeditie nemen zeventig galeries van over de hele wereld deel, op de Book Market presenteren ruim zestig uitgevers hun boeken. De beurs is te bezoeken van 16 t/m 18 september.