Walgelijke beelden. Schokkend. En ik bleef maar kijken

Een gesneuvelde soldaat in een uitgebrande tank. Dat was het eerste beeld dat ik zag van de oorlog in Oekraïne. Het verscheen zomaar op mijn Twittertijdlijn tussen grapjes van wannabe-comedians en advertenties voor flitsbezorgers. Het schokte mij, dat verkoolde lichaam, onherkenbaar verminkt, maar onmiskenbaar menselijk. In de reacties reageerden mensen woedend, walgend. Poetin werd naar verschillende hellen verwezen.

Ik voelde vooral schaamte. Er was namelijk een tijd dat ik beelden zoals deze bekeek uit interesse. Niet uit empathie (‘het is goed mij bewust te zijn van het leed in de wereld’) maar omdat het een macabere, schaamtevolle behoefte bevredigde. Kennelijk was er een oorlog voor nodig om mij te doen afvragen: waarom deed ik dat?

Erover schrijven is denk ik de enige manier om die vraag écht te beantwoorden. Het is namelijk makkelijk om jezelf voor de gek te houden, maar een scherpe lezer prikt daar doorheen. Daarbij: bestaat er een betere straf, voor iemand die publieke vernedering misbruikte voor eigen interesse, dan publieke vernedering?

Of all places… het begon in Oegstgeest, lang na Wolkers en zo’n vijftien jaar voordat vluchtelingen niet door de villawijk mochten lopen.

Oegstgeest was (en is) een dorp voor de hogere middenklasse. Veel jonge gezinnen, allemaal met twee kinderen, twee auto’s, en een huisdier dat niet al te veel zorg behoeft. Basisscholen en speeltuinen, genoeg groen. Een gated community zonder hekken.

Echte problemen werden buitengehouden of gefilterd door ouders en het Jeugdjournaal. Af en toe ging een koppel in de straat scheiden. Dan verscheen er een te-koopbordje bij hun huis. Binnen een maand werden ze vervangen door een nieuw, bijna demonstratief gelukkig stel – alsof het cellofaan net van ze afgescheurd was.

De realiteit zou inbreken op het moment dat de kredietcrisis voelbaar werd, maar dat was later.

Ik was tien, het was 2007. Mijn vrienden, drie jongens uit de buurt, waren enkele jaren ouder. Het waren straatgenoten, gelegenheidsvrienden. Samen rebelleerden we op de gebruikelijke manieren: vuurtjes stoken, kneedgummen stelen, naar de pornozender op tv (met gekraakt kinderslot) kijken. En we bekeken dingen op het internet waarvoor we gewaarschuwd werden. Walgingsentertainment.

Hoe schokkender hoe beter. Je had Happy Tree Friends – een cartoon over Disney-achtige bosdiertjes die elkaar vermoordden. Two Girls One Cup, een Braziliaanse coprofiliefilm (coprofielen raken seksueel opgewonden van ontlasting) – misschien kent u het onder de officiële titel: Hungry Bitches.

Nobrain.dk was een website waar een pornoscène tussen twee hoogbejaarde mannen eindeloos herhaald afgespeeld werd. Je kon het niet wegklikken en moest je computer uitzetten om het te stoppen. De uitdaging was om iemand de website te laten bezoeken in de schoolbibliotheek. En er was One Guy, One Jar, een video van een man die een jampot in zijn anus stopt; de pot breekt en de scherven moeten een voor een ‘geëvacueerd’ worden.

Dit type video’s bekijken, begon als trend onder pubers, maar al snel werd het mainstream. Op YouTube stonden reactievideo’s: mensen die One Guy, One Jar voor het eerst keken. Bij radioshows werden beroemdheden uitgedaagd Two Girls One Cup te kijken. Ze reageerden lachend, handen voor de ogen.

Wij keken zelden met minder dan drie man, zeker niet alleen. De reden was simpel: het verbroederde. Het ervaren van een sterke emotie in groepsverband verbindt.

Belangrijker nog was dat het met een dunne bezetting te intiem zou worden. Zonder groep om elleboogstootjes mee uit te wisselen, en gejoel om je eigen reactie in te verstoppen, ben je gedwongen aandacht te geven aan de hoofdpersonen van de filmpjes. Zoals de man die wellicht blijvend letsel overhield aan zijn stunt met de jampot. Je zou moeten nadenken over wat je voelde bij dat filmpje, en waarom.

Voor een gedragspsycholoog zouden die pubers achter de computer, met stuiterende harten, een mooi studieobject vormen. Maar voor een tiener zelf was het een moeilijk koord om op te dansen. Je mocht niet te emotioneel reageren, dan was je een pussy. Als je te aandachtig keek, was je een psycho. Vertoonde je de geschikte combinatie van walging en doorzettingsvermogen? Dan hoorde je erbij.

Ik kijk er nu op terug als een soort rite de passage. Maar het werd tegelijk meer dan dat, althans voor mij.

De oudste jongen in onze groep was Chesney, tevens hofleverancier van shockcontent. Hij was de jongen met een voetbalshirt en een strafblad. In een wereld van halflang haar was hij de enige met een crewcut – een kort kapsel dat oogde als strafmaatregel. Drie jaar later gooide hij een kuikentje dood tegen de grond naast de tafeltennistafels bij het F. B. Hotzplein. Daarna spraken we elkaar niet meer. Maar nu was hij nog mijn gelegenheidsvriend. En hij had een nieuw filmpje.

Walging is een uiting van ons ongemak met onze sterfelijkheid

De titel luidde ‘Kneusje wil duiken’. We zagen hoe een groep jongens van een vijftien meter hoge balustrade bij een meer duikt. Eerst zien we een succesvolle poging. Dan komt het ‘kneusje’ uit de titel. Hij duikt van de balustrade, maar glijdt weg. Het is een val van een seconde, voordat hij met zijn hoofd op de scherpe rand terechtkomt. Een wolk van bloed in het water.

Het filmpje gaat verder. Er is een beeld van het ‘kneusje’ in het ziekenhuis. Een verpleegkundige houdt de twee helften van zijn gezicht bij elkaar. In de reacties vermeldt iemand dat hij twee dagen later overleed.

Kijkend, met mijn vrienden, bewandelde ik de lijn tussen pussy en psycho adequaat, maar thuis trok de rook op. Slapeloze nachten, huilen in de douche. Enkele dagen later keek ik het filmpje opnieuw. Ditmaal thuis, alleen. Er was iets aan dat gevoel van walging dat mij niet meer losliet. Het filmpje staat mij nóg helder voor de geest – de kleur van de zwembroek, het bloed in het water.

De reacties eronder leidden naar andere shockvideo’s, hele shockwebsites. Het duurde niet lang voordat ik andere video’s bekeek. ‘Gore-websites’ waren niet moeilijker te vinden dan porno.

Rotten.com werd opgericht in 1996 – de slogan: ‘Pure evil since 1996’ – en plaatste foto’s van moorden en doden. Ogrish.com plaatste video’s van oorlogen en verkeersongelukken. BestGore, Necrobabes, Cutedeadboys… Voor elke denkbare gruwel is een website opgericht. Allemaal net onder het digitale wateroppervlak.

De populaire websites van toen zijn nu grotendeels opgedoekt. Rotten.com, bijvoorbeeld, stopte in 2012, na een stuitend aantal rechtszaken. ‘Kneusje wil duiken’ is inmiddels onvindbaar. Maar de webpagina’s die ik nog wel kan vinden zijn verontrustend, bloederig. Ik krijg de neiging mezelf te diagnosticeren. Het zou een uitweg zijn: onschuldig verklaard, ik kon er niks aan doen, want ik was gék.

Is het psychopathie? Het verkrijgen van genoegen uit de pijn van anderen? Of is het fetisjisme? Necrofielen halen seksueel genot uit de dood, coprofielen uit ontlasting. Sadomasochisten kunnen (seksueel) plezier ondervinden van het leed dat zij zelf ervaren.

Maar ik herken mij niet als fetisjist, noch als psychopaat. Of is er misschien een spectrum en bestaat er een lightversie van een psychopaat?

Ik heb altijd een interesse gehad in dood en geweld. Ik maakte al bloederige tekeningen op de basisschool: vechtende ridders, oorlog. Ik luisterde naar artiesten voor wie de dood hun grootste muze was, en downloadde films van David Lynch en David Cronenberg.

Ik probeerde ook te provoceren met die interesse, en zei dingen als: „Opwellend bloed uit een wond doet mij eigenlijk erg denken aan een ontluikende roos.”

Heel menselijk, die interesse, afhankelijk van wie je het vraagt. Freud schreef over een zogenaamde doodsdrift (mortido, destrudo), als tegenovergestelde van de levensdrift (het libido). Een drang naar vernietiging, van je omgeving en van jezelf. Freud vond hierin ook de verklaring voor masochisme.

Bij het terugkijken van de filmpjes betrap ik mijzelf weer op het gevoel dat er íéts in te ontdekken valt. Dat als je lang genoeg kijkt en oplet tijdens het moment dat iemand het leven laat, je een fundamenteel geheim over het leven (en de dood) kan ontdekken.

Onzin. Het leed in de filmpjes is banaal: gruwelijkheid zonder diepgang. Het enige wat ik ontdekte, was hoe het klinkt als iemand een doodsklap krijgt. Elke betekenis die ik daaraan toedicht, is een leugen. En zelfs als ik er een betekenis in vind, waarom klik ik dan nog een video aan? Het is een excuus.

Nee, het is geen intellectuele zoektocht, het bevredigt een behoefte. Een behoefte om te walgen.

Hoewel walging een van de zes ‘basisemoties’ is, is er verrassend weinig onderzoek naar gedaan. We weten dat walging verschilt van andere emoties: ze komt alleen bij de mens voor en jonge kinderen ervaren het niet. Het is een cognitieve emotie. Een geur, aangezicht, of geluid alleen is vaak niet genoeg om te doen walgen. Walging ontstaat wanneer een nare geur wordt gekoppeld aan een nare bron, zoals een rottend stuk vlees.

Er zijn verschillende theorieën over het ‘waarom’ van walging. De meest geaccepteerde is dat we walgen om pathogenen te ontwijken. Open wonden, uitwerpselen en braaksel kunnen ziekteverwekkers bevatten. Walging is een noodrem, ze stopt je voordat je dat rottende vlees tóch in je mond stopt.

Maar die theorie omvat niet alles. Want waarom walgen we dan van dingen die ons niet ziek kunnen maken? Foto’s van dode mensen bijvoorbeeld?

De Britse filosoof Colin McGinn, schrijft in zijn boek The Meaning of Disgust dat we walgen van dingen die een stukje dood in het leven vertegenwoordigen. Het verklaart waarom we niet walgen van een skelet, tenzij er vlees en bloed (leven) bij zit. Walging is een uiting van ons ongemak met onze sterfelijkheid.

En dat ongemak zoeken we gek genoeg graag op. Psycholoog Paul Rozin noemt dit goedaardig masochisme. Van horrorfilms tot skydiven, van het lezen van een verdrietig boek tot het kijken naar je eigen ontlasting in het toilet. Goedaardig masochisme is het genieten van iets omdát het pijnlijk is. Het is het ervaren van iets gevaarlijks, zonder de existentiële risico’s ervan te omarmen.

Elk filmpje dat ik keek, had dat effect: een verslavende walging, die alles naar de achtergrond terugdrong. Een krachtiger emotie bood mijn woonplaats Oegstgeest niet. Het is vergelijkbaar met de spanning die je voelt als er iets ongeplands gebeurt tijdens een toneelstuk, als de hoofdrolspeler plotseling in de orkestbak valt. Een schokkende onderbreking van de betovering.

Gewone horrorfilms volstaan niet. Ze zijn te veilig, te nep. En zelfs chirurgievideo’s hebben, in ieder geval na een tijdje, niet meer dezelfde emotionele impact. Je desensibiliseert, je hebt steeds meer nodig voor dezelfde walgingskick. Zo glijd je weg van cartoonpersonages die elkaar vermoorden naar video’s van auto-ongelukken en oorlogen.

Natuurlijk heeft het ook te maken met privilege. Hoe verder je verwijderd bent van existentiële risico’s, hoe makkelijker je de filmpjes als behoeftevervulling ziet. Vermaak door walging bestaat alleen voor de mensen, in de woorden van Charles Bukowski, „wier steden nog nooit zijn gebombardeerd en wier moeders nog nooit is verteld dat ze hun bek moeten houden.”

Een laatste ongemakkelijke waarheid: mensen die ‘erbij horen’ kijken niet naar moord op het internet. Het zijn de uitbijters. De jongeren die zichzelf opsluiten in hun slaapkamer en overdag zelfs hun gordijnen dichtdoen, omdat ze zo bang zijn voor oordelen.

Ik was zo. Het is puberaal: ik was 12, had nooit iets noemenswaardigs gedaan, maar tóch voelde ik me miskend. Dat frustreerde. De wens om erbij te horen, werd woede, omdat dat niet lukte. Dus bezocht ik websites en internetfora waar buitenbeentjes elkaars onvrede over ‘normale mensen’ aanstaken. Hoe subversiever, hoe beter.

Gewone horrorfilms volstaan niet. Ze zijn te veilig, te nep

Gorevideo’s zijn het verst dat je kan komen van de ‘normale’ mensen. Je weet dat je het leed van anderen misbruikt voor je eigen behoefte, maar ook dát voelt als antimaatschappelijke daad. Het is een mentale valstrik waarvoor een tiener uniek vatbaar is.

Dus, hoelang deed ik het? Twee jaar, misschien drie? Dat ik dat ben vergeten, voelt als een extra belediging naar de slachtoffers.

Ik weet wel nog hoe de obsessie eindigde. Er stond een video op de website LiveLeak. ‘The Dagestan Beheadings’. Destijds had de video online een legendarische status als de meest gruwelijke video die je kon kijken. Er zijn lijstjes op het internet met namen als: 5 Real Videos That Will Destroy Your Faith In Humanity. ‘The Dagestan Beheadings’ staat op één. Het maakte kijken alleen maar aantrekkelijker.

Het is beeldmateriaal van de Tukhchar Massacre in 1999, de executie van zes Russische militairen, door Tsjetsjeense militanten. Een wraakactie. De zes mannen smeken om hun leven terwijl ze een voor een onthoofd worden.

Het duurt zestien minuten. En ik keek elke gruwelijke minuut. De meeste beelden die ik hiervoor zag, bevatten anoniem leed. Maar dit waren herkenbare mensen met herkenbare emoties. Het raakte mij zo dat ik nooit meer terugkeerde naar shockvideo’s.

Ik beschouwde het altijd als overwinning. Het was bewijs dat mijn menselijkheid won van de beestachtigheid. Nu weet ik dat ook dát een leugen is. Ik stopte niet om morele redenen. Maar omdat de emotionele kosten te hoog werden. Een egoïstisch besluit.

En stiekem ben ik daar blij om: ik had geluk dat ik juist dit filmpje op dat moment te zien kreeg. Voordat ik zoveel eelt op mijn emoties kreeg dat ik zelfs híérdoor niet meer geschokt kon raken.