Zeker tien doden door hevige overstromingen in Italiaanse regio Marken

Heftige regenbuien en overstromingen van donderdag op vrijdagnacht in de regio de Marken in Italië hebben aan minstens tien mensen het leven gekost. Vier mensen, onder wie een kind van acht jaar, worden nog vermist. Dat melden Italiaanse media.

Volgens Luigi D’Angelo van de regionale nooddienst viel ongeveer 420 millimeter regen in twee of drie uur tijd. Hierdoor kwamen de straten van verschillende steden in de provincies Ancona en Pesaro-Urbino onder water te staan. De gouverneur van de centraal gelegen regio Marken, Francesco Acquaroli, schrijft op Facebook dat het gaat om een „zeer ernstige meteorologische crisis”.

Reddingsdiensten in de regio zijn op dit moment bezig mensen te redden en te evacueren. „Er is maximale inzet in het gebied”, aldus D’Angelo. Hulpdiensten proberen puin te verwijderen uit de straten en zijn op zoek naar overlevenden.

