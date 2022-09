Minister: Van Lienden misleidde ministerie VWS bij mondkapjesdeal

Sywert van Lienden en zijn zakenpartners hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport misleid in aanloop naar de mondkapjesdeal ter waarde van 100 miljoen euro. Dat stelt minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD) naar aanleiding van het langverwachte Deloitte-rapport dat vrijdag verscheen.

Voor het ministerie van VWS was tijdens de onderhandelingen met Sywert van Lienden over een mondkapjesdeal „onduidelijk” hoe zijn commerciële bv en nonprofitstichting zich tot elkaar verhielden. De verwarring hierover werd door Van Lienden en zijn partners tijdens gesprekken met het ministerie „bewust in stand gehouden”.

Dat schrijft minister Helder vrijdag in reactie op het rapport van onderzoeksbureau Deloitte, dat onderzoek naar de deal deed in opdracht van VWS.

Van Lienden presenteerde zich op het ministerie als voorman van de stichting Hulptroepen Alliantie, maar sloot de deal uiteindelijk met de commerciële entiteit Relief Goods Alliance, die volledig losstond van de stichting. Dankzij deze constructie hielden hij en zijn twee zakenpartners 28 miljoen euro aan de deal over.

Dat de twee entiteiten losstonden van elkaar was niet duidelijk bij VWS, schrijft de minister. „Er was duidelijk sprake van vermenging.” Van Lienden en zijn partners maakten zich tijdens de besprekingen schuldig aan een „onjuiste voorstelling van zaken” en „speelden partijen zelfs bewust tegen elkaar uit”.

Deal van 100 miljoen

Het onderzoek van Deloitte draait om de inkooporder van veertig miljoen mondkapjes die Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme in 2020 kregen van het ministerie van VWS. De ingekochte mondkapjes zouden naar de zorg gaan met hulp van een aantal grote bedrijven. Naar buiten toe verkondigde het drietal dit „om niet” te doen.

De miljoenenwinst van Van Lienden en zijn partners kwam in 2021 naar buiten door berichtgeving van de Volkskrant en Follow the Money . Na de onthullingen opende het Openbaar Ministerie een onderzoek en deden onder meer Randstad en Coolblue, waarmee het drietal op nonprofitbasis samenwerkte, aangifte van oplichting.

Naar het Deloitte-rapport is lang uitgekeken. Oorspronkelijk zou het nog voor het zomerreces verschijnen, maar in juli moest minister Helder aan de Tweede Kamer melden dat de presentatie werd uitgesteld omdat er meer tijd nodig was voor wederhoor. In het rapport dat vrijdag verscheen, schrijft Deloitte dat Van Lienden, Van Gestel en Damme slechts beperkt meewerkten, en alleen stukken ter inzage gaven die zij zelf goedkeurden.

Woensdag kwam via de Volkskrant naar buiten dat Van Lienden, Damme en Van Gestel in opgenomen Zoom-gesprekken hun intenties om rijk te worden niet onder stoelen of banken staken. „We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en worden alle vier miljonair. […] In ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden. […] Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen”, zou Van Lienden gezegd hebben. De vierde persoon, Saskia van Huijgevoort, stapte na aanleiding van deze gesprekken uiteindelijk uit de Stichting Hulptroepen Alliantie.

