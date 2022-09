Analisten noemen het al het „wonder van de rivier Oskil” en „een van de grootste militair-strategische successen sinds 1945”. In een paar dagen heroverde Oekraïne bezet grondgebied dat Rusland in maanden met veel moeite had ingenomen. Het succes was, volg je de enthousiaste experts, de beloning voor een militaire operatie uit het boekje.

Het is een verhaal van list en bedrog. Door eerst alle aandacht te richten op een offensief in het zuiden werd de vijand op het verkeerde been gezet, waarop hij vervolgens in het noorden, bij de rivier Oskil in buurt van Charkov, op de vlucht werd gejaagd. De deceptie was professioneel. Alles wees op een serieus zuidelijk offensief, dat 29 augustus ook daadwerkelijk begon. Rusland schoof militairen van het noorden naar het zuiden, waarop Oekraïne in het noorden winst kon boeken. De Russische militairen in het zuiden kampten vervolgens met logistieke problemen. Een meesterzet, aldus één analist.

De Oekraïense opmars, die nog steeds doorgaat, is een zeldzame opkikker in een uitputtingsslag die al ruim tweehonderd dagen duurt. Het is niet alleen een boost voor het moreel van de Oekraïense strijdkrachten, maar ook voor de Europese bondgenoten die met torenhoge gasprijzen de winter in moeten. Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) waarschuwde onlangs nog voor oorlogsmoeheid, maar nu wordt, schoorvoetend, gesproken over de kansen op een Oekraïense overwinning.

De opmars heeft het denken over het eindspel in elk geval aangewakkerd. Kanselier Scholz praatte negentig minuten op Poetin in om hem tot terugtrekking te bewegen. En ook het oude idee van westerse veiligheidsgaranties voor Oekraïne is weer terug. Vlak na de invasie opperde Zelensky dat westerse landen veiligheidsgaranties af moesten geven. Deze week presenteerde voormalig NAVO-chef Rasmussen in Kiev een gedetailleerd voorstel voor zo’n verbond, het Kyiv Security Compact, dat de veiligheid van Oekraïne moet garanderen ná de oorlog, ná een Russische nederlaag.

Het debat over het einde van Poetins oorlog was op de achtergrond gedrongen. De gevechten gingen maar door, de fronten verschoven amper, veel voorspellers hadden hun vingers gebrand. En ook nu is de onzekerheid groot. De terreinwinst van Oekraïne is aanzienlijk en er zijn veel verhalen over verwarring en openlijke kritiek aan Russische kant. Maar waartoe die Russische onrust zal leiden is ongewis. Een twintigtal onrustige gemeenteraadsleden en verwarde talkshowgasten is opzienbarend, maar telt nog niet op tot een paleisrevolutie. En het is goed mogelijk dat Rusland terugslaat.

Elk conflict eindigt aan een onderhandelingstafel, maar zover is het nog niet: Zelen-sky eist dat Rusland zich helemaal terugtrekt.

„Het is ons doel om ons hele territorium te ontzetten”, zei hij tegen CNN. „We kunnen Rusland niet toestaan de bezetting die het begon in 2014 voort te zetten. Nu hebben ze nog wat meer bezet en suggereren ze dat ze het conflict willen bevriezen. Dan krijg je onderhandelingen, een paar afspraken, tijd verstrijkt, ze worden sterker, en dan komen ze wéér. Dat is hun strategie: een langzaam diner. Ze eten je beetje bij beetje op. Ik noem het Russisch kannibalisme. Ik wil dat spel niet spelen.”

Na de Russische aftocht is met Zelensky over alles te praten. Bijvoorbeeld over herstelbetalingen. Eerder maakte hij al duidelijk dat bij vrede ook de berechting van oorlogsmisdadigers hoort. Aftocht, herstelbetaling, berechting: ook dat is uit het boekje.

De vraag is dan wel hoe Poetin daarmee om zou gaan, politiek en mentaal. Na al die grote historische verhalen waarmee hij zijn oorlog rechtvaardigde. Na het verlies van duizenden levens. Na de economische schade ten gevolge van sancties. Ruslandkenner Anne Applebaum houdt het erop dat de Oekraïense eisen zó hoog zijn dat alleen een Rusland zónder Poetin ze kan inwilligen. Als dat zo is, is de vervolgvraag of de VS - Zelensky’s onmisbare beschermheer – het ook zover wil laten komen: een Rusland zonder Poetin. En niemand kan overzien wat er na Poetin in Rusland komt. Vrede, kortom, is zo eenvoudig niet.

Zelensky waakt er intussen voor de Russische bevolking te verketteren. „Na de bezetting moeten we nog steeds als buren leven”, zei hij tegen CNN. Het leek een knipoog naar alle Russen die niet inzien dat Oekraïners vijanden zijn. Zelensky is niet alleen op het slagveld een geduchte tegenstander, maar ook in propaganda en onderhandelingen.

