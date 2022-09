‘The Rings of Power’ zal nóg meer moeten doen om zichzelf te rechtvaardigen

The Lord of the Rings: The Rings of Power Van: Patrick McKay, J. D. Payne. Met o.a.: Morfydd Clark, Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, Markella Kavenagh, Ismael Cruz Cordova. Prime Video (wekelijks). Gezien: afl. 3 en 4 (van 8). ●●●●●

Het voordeel van een serie aflevering voor aflevering uitbrengen is de langgerekte buzz, de aandacht. Het nadeel is de negatieve kant daarvan. Een deel van de doelgroep, deze krant schreef er eerder al over, is nog niet moe van hun online oorlog tegen The Rings of Power van Amazon Prime Video. Zo duwden ze de score van de serie op recensiesite Rotten Tomatoes gecoördineerd omlaag.

Een van hun belangrijkste grieven blijven de niet-witte acteurs in de rollen van personages die in de boeken een lichte huid hebben. Opgedrongen ‘wokeness’, vinden de tegenstanders. Deze populaire kritiek op moderne (pop)cultuur blijft wat tegenstrijdig. Waar vaak wordt gezegd – zoals deze week door minister Yesilgöz – dat ‘woke’ de sociale betekenis van huidskleur te véél zou benadrukken, lopen The Rings of Power-critici juist te hoop tegen het idee dat huidskleur relatief is. Dat de kleur van een elf niks afdoet aan zijn elfen-essentie.

De rijkste man ter wereld Elon Musk (twee plekjes boven Amazon-opricher Jeff Bezos) richtte zijn pijlen ondertussen op het gender-aspect toen hij op Twitter klaagde over de mannelijke personages, die bijna allemaal zouden worden neergezet als laf en/of bot. In werkelijkheid zit de serie vol stoere, sympathieke mannen als dwerg Durin IV en elf Arondir.

Oogverblindend

Zo is de buzz rond The Rings of Power inmiddels eerder een irritante pieptoon. En wordt het moeilijk om de serie te kijken (of te recenseren) zonder continu te denken ‘oei, hoe zou dit vallen?’. Jammer, want de inhoud is best interessant. Zo zien we in aflevering drie en vier voor het eerst het prachtige eilandrijk Númenor, geleid door koningin Míriel (krachtig en kwetsbaar gespeeld door Cynthia Addai-Robinson). De elf Galadriel belandt er na haar schipbreuk in de vorige aflevering maar blijkt niet welkom in het mensenrijk. Hetzelfde geldt voor haar (v)lotgenoot Halbrand, die in een vechtpartij verzeild raakt die voor Lord of the Rings-begrippen (13+) behoorlijk expliciet is.

Halbrand is een mens uit de verre Southlands (het latere Mordor), waar orks zijn volk doen vluchten en elfen tot slaaf maken. Onder hen Arondir, die het feit dat orks niet tegen zonlicht kunnen uitbuit tijdens een vermakelijk staaltje muiterij. Weer duizenden kilometers verderop worstelen Harfoots – zachtaardige nomaden met herfststukjes in hun haren – met een uit een meteoriet gekropen vreemdeling. En dan is er nog het fragiele verbond tussen dwergen en elfen die een smidse bouwen waar ooit de rings of power gesmeed zullen worden.

Lees ook: De ‘Tolkien-taliban’ roert zich al rond nieuwe Lord of the Rings-serie, maar namens wie?

Het volgen van al deze geïsoleerde verhaallijnen vergt veel oplettendheid van de kijker. Door alle visuele pracht en het prima acteerwerk is dat goed vol te houden. Maar het zal niet genoeg zijn om de ophef te doen verbleken als orks in volle zon.

Bovendien is de vraag waarom deze serie er letterlijk koste wat het kost moest komen nog niet bevredigend beantwoord. Daarvoor mist nog een stuk bezieling. Wel zijn er al glimpen van typische Tolkien-waarden te bespeuren, zoals het overwinnen van verschillen en het aanboren van verborgen moed. De makers hebben nog vier afleveringen om die waarden verder uit te werken en tot een serie te komen die niet alleen indruk maakt, maar ook raakt.

Dit is een recensie van afleveringen drie en vier van The Rings of Power. NRC laat de komende weken vier recensenten bij toerbeurt twee afleveringen recenseren. Lees hier de eerste recensie.