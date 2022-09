Schiphol gaat het aantal reizigers de komende weken nog meer beperken

Schiphol gaat het aantal vertrekkende reizigers nog verder beperken omdat er niet genoeg beveiligers beschikbaar zijn. Dat heeft de luchthaven vrijdag bekendgemaakt. Gemiddeld kunnen er tot in ieder geval eind oktober dagelijks ruim negenduizend reizigers minder vanaf Schiphol vertrekken.

Volgens de luchthaven hebben beveiligingsbedrijven minder beveiligers beschikbaar dan van tevoren beloofd. Om de veiligheid van de passagiers en medewerkers alsnog te kunnen waarborgen, moeten de reizigersaantallen volgens operationeel directeur Hanne Buis omlaag. Hoeveel vluchten er geannuleerd moeten worden, is nog niet bekend.

In september zouden er dagelijks aanvankelijk 67.500 reizigers vanaf Schiphol vertrekken en in oktober 69.500. Die aantallen stelt Schiphol nu bij naar 54.500 per dag in september en 57.000 in oktober. De luchthaven heeft vanwege personeelstekorten eerder al tot eind augustus een ‘daggrens’ voor het aantal vertrekkende reizigers ingesteld. Het aantal passagiers moest toen per dag met 13.500 reizigers dalen.

Vliegmaatschappij KLM noemt het „teleurstellend” dat Schiphol opnieuw deze maatregel neemt. Het bedrijf verwacht „verstrekkende gevolgen” voor „onze passagiers, collega’s en de reputatie van Schiphol en daarmee KLM”. De vliegmaatschappij verwacht de komende dagen meer duidelijkheid over de exacte gevolgen van de nieuwe reizigersbeperkingen.