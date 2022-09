Ouderenzorgpartij ActiZ tekent alsnog Integraal Zorgakkoord

ActiZ gaat het Integraal Zorgakkoord toch tekenen. Gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid hebben de branchevereniging voor ouderenzorg „voldoende vertrouwen” gegeven om het akkoord te accepteren, zo heeft ActiZ vrijdag bekendgemaakt. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) gaat vrijdagmiddag in overleg met de betrokken partijen, in de hoop dat ook andere zorgorganisaties de plannen zullen accepteren.

Het Integraal Zorgakkoord is tot stand gekomen onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid. Samen met veertien partijen, waaronder ActiZ, wilde Kuipers afspraken maken over hoe de zorg de komende vier jaar te verbeteren en efficiënter te maken. De plannen hadden woensdag ondertekend moeten worden, maar verschillende partijen – waaronder ActiZ en huisartsenvereniging LHV – trokken zich terug na kritiek van hun achterbannen.

Aanvankelijk wilde ActiZ meer „garanties, randvoorwaarden en resultaten” en is ze daartoe afgelopen week in gesprek gegaan met onder meer het ministerie van Volksgezondheid. Daar is vooral besproken hoe de afspraken in de praktijk zullen uitwerken. Dat landelijk meer geld beschikbaar komt voor wijkverpleging en het personeel dat daarin werkt, is bijvoorbeeld belangrijk voor ActiZ. „Reële tarieven zijn daarbij een basisvoorwaarde.”

