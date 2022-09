‘Ook speelsters Ajax Vrouwen hadden last van grensoverschrijdend gedrag Overmars’

Ook speelsters van Ajax Vrouwen hebben te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag van oud-directeur Marc Overmars. Dat zeggen drie oud-voetbalsters tegen Het Parool. Overmars zou een speelster op de massagetafel in de fysioruimte hebben betast in het bijzijn van een andere voetbalster. De fysioruimte geldt volgens de voetbalsters als een safe space waar ook de trainer niet ongevraagd binnen mag komen, omdat vrouwen daar soms zonder kleren op de massagetafel liggen. Overmars zou deze ruimte niettemin vaker hebben betreden.

Overmars liet Het Parool via een woordvoerder van zijn nieuwe club Royal Antwerp FC weten niet te willen reageren op het vermeende incident in de fysioruimte. De drie speelsters willen anoniem blijven. Andere oud-voetbalsters zeggen tegen Het Parool het voorval „niet of hooguit bij gerucht te kennen”. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die veelvuldig betrokken is bij onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport, zegt tegen de krant dat haar „is aangegeven dat ook speelsters bij Ajax” last hebben gehad van Overmars.

In februari trad Overmars terug als technisch directeur van Ajax wegens grensoverschrijdende berichten, waaronder dickpicks, die hij verstuurde aan vrouwelijke medewerkers. Een maand later werd hij directeur bij Royal Antwerp FC. Het vermeende incident bij Ajax Vrouwen zou plaats hebben gevonden in de eerste jaren van Overmars’ directeurschap bij Ajax, waar hij in 2012 aantrad. Volgens oud-Ajacied Merel van Dongen zag hij hen niet alleen als werknemer, maar ook als „flirtmateriaal”. Zelf zegt ze tegen Het Parool geen negatieve ervaringen te hebben met de oud-directeur.

Lees ook dit artikel: De appjes van Marc Overmars werden almaar dwingender