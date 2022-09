’S Morgens op de rand van mijn bed vraag ik me verbaasd af wanneer ik deze autoriteitsfiguur ben geworden, dit merk, deze pastorale god. Was ik vroeger niet een vrije jongen, opgevoed door de wolven? En kijk nou eens. Een nijvere functionaris, wakker en verstandig. Sinds wanneer ben ik zo belachelijk volwassen?

In 1946 kwam de dichter W.H. Auden een gedicht voorlezen aan de universiteit van Harvard. Hij was de Phi Beta Kappa dichter, dit was een Phi Beta Kappa gedicht, en wat dat alles ook moge betekenen, het was reuze vooraanstaand en belangrijk. Precies die belangrijkheid onderzocht Auden in zijn gedicht, want hij sprak tot de leden van de academische elite en wilde hen wijzen op de dreiging van bombast die boven de campus hing.

Ze waren allemaal net terug van de oorlog. Nu begon het gewone leven weer en daarmee een nieuwe oorlog dicht bij huis. De behoefte aan conflict bleek pandemisch en ongeneeslijk te zijn en zo laaide thuis de strijd op tussen de volgelingen van de pompeuze god Apollo en de kwajongensachtige god Hermes. W.H. Auden kwam Hermes een handje helpen, daar in Harvard.

Als je nu moppert dat ik Nietzsche vergeet, die al veel eerder Apollo tegenover Dionysos zette, dan heb je gelijk. Goed bezig. Jij komt er wel. Maar Auden had het dus over Hermes, een van de mindere goden, een bohemien, een sjacheraar. A snapper-up of unconsidered trifles, zoals Shakespeare hem noemt: een kruimeldief. De volgelingen van Hermes, zegt Auden, houden van avontuur en spel, maar niet erg van regels. Als zij de wereld zouden regeren, werd het een zootje.

Apollo is de gewichtige god van recht en orde, van officiële kunst en goedgekeurde poëzie. Zijn volgelingen zijn verstandige types die saai werk doen waarmee ze status verwerven. Apollo is de god van de parmantige denkers en succesvolle schrijvers die precies weten hoe het zit en hoe het moet; Apollo heeft altijd gelijk, hij regeert de wereld.

’S Morgens op de rand van mijn bed ben ik natuurlijk voor Hermes. Ik herinner me mijn speldrift uit de tijd dat ik nog niet voor de hele wereld verantwoordelijk was; ik fluit een onofficieel liedje, ik pak mijn telefoon en keil hem het raam uit. De zondige verleiding van het spel doet mijn vossenhart goed. Maar dan slaat de klok en moet ik hoognodig aan het werk.

Als ik zo meteen opsta en achter mijn computer plaats neem, moet ik me verder verdiepen in mijn dossier over statistische bewerkingen van gegevens. Vanuit dit dossier is het gedicht van Auden gisteravond ook in mijn geheugen boven komen drijven, want de dichter heeft iets tegen statistici. „Thou shalt not sit/ With statisticians”. Hij maant de volgelingen van Hermes uit de buurt te blijven van vragenlijsten en enquêtes. „Thou shalt not answer questionnaires/ Or quizzes upon World-Affairs”

Zelf heb ik net zo goed een hekel aan statistieken en enquêtes, ik zou het liefst al mijn teksten erover uit het raam mieteren en een beetje gaan rondhannesen, maar als je de volgelingen van Apollo op hun eigen terrein wilt aanspreken, zul je toch lichtelijk Apollinisch moeten worden. Dat weet Auden ook wel, hij heeft een streng berijmd didactisch gedicht geschreven, helemaal volgens de officiële regelen van de kunst. Het moet een heel werk zijn geweest.

Hoe willen we verder, is de vraag. Hoe wil de wereld verder? Under Which Lyre, heet Audens gedicht: onder welke lier wil je leven, die van Apollo of van Hermes? En die vraag is tegenwoordig minstens zo interessant als zesenzeventig jaar geleden. Het is niet alleen een persoonlijke maar ook een maatschappelijke keuze tussen zwaarwichtige politieke stellingname en apolitieke kwikzilverige speldrift; tussen het koesteren van zorgvuldig opgestelde overtuigingen en het ademloos happen naar licht en lucht. Tussen diepe ernst en niet minder diepe onernst.

Geen sprake van dat het tussen de twee goden ooit nog tot een compromis zal komen, zegt Auden. „Respect perhaps but friendship never”. En dus woedt de strijd in ieders innerlijk voort, vindt ieder van ons zichzelf van tijd tot tijd verbijsterd op de bedrand terug. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ben ik dit geworden, deze werknemer van de maand, deze karikaturale Jacques Brel-bourgeois?

Je moet, zegt Auden zorgzaam tegen de volgelingen van Hermes onder zijn gehoor, niet proberen te leven op water en rauwe groenten alleen. Ga niet naar bed met mensen die zich te vaak wassen. En zo zit ik daar voor me uit te staren in de ochtend; ik moet nu eindelijk eens opstaan, douchen, ontbijten en me dan buigen over het dossier met de statistieken. De wereld heeft me nodig. Alleen nu nog niet, denk ik, nog even niet. Laat me hier nog een paar tellen op de bedrand zitten en dromen van onbezonnenheid.

Maxim Februari is jurist en schrijver, is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl