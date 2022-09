NPO: Ongehoord Nederland bereikt met racisme-item grens redactionele vrijheid

Ongehoord Nederland (ON) heeft met een donderdag uitgezonden item over racisme „de grens van de redactionele vrijheid bereikt”. Dat vindt Frederieke Leeflang, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO. De zender kreeg „veel klachten” over een item over racisme tegen witte mensen, door presentatrice Raisa Blommestijn met strakke blik ‘blankofobie’ genoemd.

„Op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme, namelijk blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen”, zo introduceert de tweede presentatrice, Arlette Adriani, het item. ON tracht het vermeende probleem vervolgens te bewijzen door willekeurige filmpjes te tonen waarop mensen van kleur witte mensen klappen geven — zonder iets te weten over de motieven van de geweldplegers. Blommestijn gebruikt daarna, in een vraag aan FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen, meermaals het n-woord.

Verklaring

In de verklaring benadrukt de NPO redactionele vrijheid „hoog in het vaandel” te hebben staan, maar dat die „wat betreft racistische of discriminerende uitlatingen” wel grenzen kent. Wat precies nodig is om deze grens te overschrijden, wordt uit de verklaring niet duidelijk.

Leeflang verzoekt het Commissariaat voor de Media expliciet om zich over de aflevering uit te spreken. Daarin benoemt ze Mediawet-artikel 2.88 lid 5. Daarin staat dat een publieke media-instelling passende maatregelen moet nemen om te voorkomen dat het aanbod van haar mediadiensten aanzet tot geweld of haat jegens een groep of lid van een groep. De ombudsman van de NPO moet de klachten over de uitzending „met voorrang” behandelen, vindt ze.

Ruim twee maanden geleden kreeg Omroep ON een boete voor het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. Die bedroeg 2,5 procent van het budget: 93.442.43 euro (budget 2022: 3,6 miljoen euro). De boete wordt gekort op de gelden voor komend jaar. De ombudsman van de NPO, Margo Smit, concludeerde begin juni dat ON feiten en meningen in zijn programma’s niet genoeg weet te scheiden.

Lees ook dit interview Frederieke Leeflang: NPO: Ongehoord Nederland toont intern ‘enige reflectie’