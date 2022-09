De fotograferende zoon die beseft dat zijn ouders er nog zijn

Een man en een vrouw zijn aan het redderen in en om huis, zonder haast, met elkaar of alleen, in een net niet Nederlands decor. De aanwezigheid van de camera lijkt niet uit te maken, of ze nu kleren dragen of niet. Alleen hun kat vertrouwt het af en toe niet helemaal.

De fotograaf is Lukas Göbel (51). In 2012 kreeg hij een hartaanval en kon hij langere tijd niet werken. Hij was niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Zijn vader, oud-architect, stelde voor dat hij boven hen zou komen wonen in Amsterdam, in zijn vaders oude kantoor.

Dat deed hij. Hij vergezelde zijn ouders ook naar hun huis in Noord-Frankrijk, waar ze een paar maanden per jaar verblijven. Langzaam werd hij weer de oude. Af en toe pakte hij zijn camera, zonder plan. De foto’s die hij maakte verdwenen in een mapje.