Nieuwe rites in de rouw om de Queen

De koning had donderdag een dagje vrij. Na dagen vol plichtplegingen hoefde Koning Charles III even niet in het openbaar te rouwen om zijn vorige week overleden moeder, koningin Elizabeth. Zoon William, nu kroonprins, en prinses Kate namen de honneurs waar. Ze brachten een bezoek aan privélandgoed Sandringham, waar de koninklijke familie de kerstdagen doorbrengt. Bij de BBC was live te zien hoe de twee tussen bloementapijt en dranghekken schuifelden, gadegeslagen door de Britten die de boeketten, kaarten, brieven, Paddington-beren en marmelade-sandwiches hadden neergelegd om de Queen te eren.

William en Kate deden hetzelfde wat broer Harry en zijn vrouw Meghan een dag eerder deden. Of niet helemaal, want Harry en Meghan liep hand in hand en dat is tegen het protocol. Vrouwelijke leden van de Koninklijke Familie horen hun tasje met twee handen te omklemmen en PDA’s (public displays of affection) zijn niet toegestaan. Nu heeft Harry zich officieel onttrokken aan zijn plichten als koningszoon, dus hier komt hij vast ook wel mee weg. De dag dáárvoor was de beurt aan prinses Anne (de enige dochter van de koningin) en haar broer Edward. Online kwam je beelden tegen waarop het léék alsof Edward over de billen van zijn dochter Eugenie streek bij het bukken. Ik zou zeggen: het was een bemoedigend handje op de rug, die bij traag afspelen haar behind lichtjes schampte.

Koning Charles en Camilla maakten deze week eenzelfde ronde, maar dan bij Buckingham Palace. En steeds zie je hetzelfde ritueel. Langzame stappen, plechtige blik, bukken, af en toe een kaartje aan elkaar voorlezen, wijzen naar niets in het bijzonder. En als er lang genoeg gekeken is, wordt de bevolking achter de hekken bedankt voor alle belangstelling. De BBC-verslaggever interviewde na afloop een moeder wier dochter een kort gesprekje met Kate had gevoerd. Ze kon melden dat de kinderen van de prins en prinses op school waren en dat er goed voor hen werd gezorgd.

Lekkende vulpen

Publieke rouw is wat we al een week lang zien. Verdriet om de dood van iemand die de meeste rouwenden niet persoonlijk hebben gekend. Ik belde Irene Stengs voor uitleg over wat we hier zien. Stengs is bijzonder hoogleraar antropologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeker bij het Meertens Instituut. Zij doet onderzoek naar rituelen in het publieke domein. „Hoe overweldigender de bloemenzee, hoe indringender de roep: kijk naar mij.” Deze „materiële neerslag van emoties” valt niet te negeren voor de nabestaanden. Bij de dood van prinses Diana, in 1997, duurde het een week voor de koningin zich liet zien bij de bloemen en knuffels. Dat zorgde toen voor veel verontwaardiging. „Daarvan is geleerd het herdenkingsmateriaal met respect te behandelen.” Vandaar de tv-aandacht voor de aandacht van de nabestaanden voor de bloemen en attributen. Zo tonen ze hun dankbaarheid voor het aan hen getoonde medeleven.

Maar dan de familieleden van de koningin, zij hebben nog geen dag privé kunnen rouwen. Die arme Charles, twee filmfragmenten gingen deze week viral waarin hij uit zijn slof schoot. Eerst stond een pennenbakje in de weg, daarna vervloekte hij z’n „bloody” lekkende vulpen. Werd hij overmand door emoties, of was hij gewoon chagrijnig? De kijkers mogen het zeggen. Stengs: „Het koningshuis is een publieke institutie en daarbij hoort dat er weinig ruimte is voor private rouw.”

Een andere, nooit eerder vertoonde media-rite is de 24-uurs livestream uit Westminster Hall waar de kist van koningin tot de begrafenis maandag staat. Voor het oog van de camera trekken honderdduizenden onderdanen langs de kist, bewaakt door veteranen en beefeaters (die met de bontmutsen). Ze knikken, buigen, een enkeling bidt. Buiten de kerk, langs de Theems vormt zich ondertussen de langste rij ooit in Londen (acht kilometer). Stengs: „Uren wachten, weer en wind doorstaan om afscheid te nemen van de vorstin, dat geeft zo’n tocht bijna de status van een pelgrimage.”