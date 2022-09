Na 184 dagen heeft ook Den Haag een coalitieakkoord

Precies 184 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, staan dezelfde partijen die vóór die verkiezingen de Haagse coalitie vormden achter een tafel in de hoofdbibliotheek. Naast hen een groen-gele banner, met de tekst ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’: de titel van het nieuwe coalitieakkoord van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Richard de Mos, leider van grootste partij Hart voor Den Haag, staat verderop tegen een pilaar geleund. Hij zit de komende vier jaar in de oppositie.

Het ‘stootje’ uit het coalitieakkoord slaat op de financiële buffer die de derde stad van Nederland nodig heeft om de komende vier – of eigenlijk nog 3,5 jaar – te kunnen bekostigen, zeker met crises in het vooruitzicht. Het geld is op, is kortgezegd de boodschap. Bij de laatste begroting had Den Haag een tekort van ruim 19 miljoen euro. De lasten voor de Hagenaars – van onroerendzaakbelasting tot parkeerkosten – gaan daarom omhoog.

Maar de onderliggende boodschap is vooral bedoeld voor het ándere Den Haag, de rijksoverheid. In het akkoord staat: „Het is niet meer vol te houden om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de gemeenten neer te leggen zonder dat daar een reële Rijksvergoeding tegenover staat.”

‘Gemeenten zijn geen doorgeefloket’

Of zoals beoogd wethouder Robert van Asten (D66) zegt: „Gemeenten zijn niet alleen maar het doorgeefloket. Als de Tweede Kamer zich zorgen maakt over leesachterstanden, zorg dan dat er in gemeenten geld overblijft. Maar het is niet sexy om daarvoor te pleiten.”

Met name de groeiende uitgaven voor jeugdzorg en bijstand zorgen voor problemen, niet alleen in de stad Den Haag maar in vrijwel alle 333 gemeenten. Daar bovenop komt de komende jaren een herverdeling van het rijksgeld, het zogenoemde Gemeentefonds. Den Haag verwacht dat die herverdeling voor de grote steden slecht uitpakt.

En daar bovenop komt wat in gemeenteland ‘het ravijn’ is gaan heten: geen enkele gemeente weet hoeveel geld er na 2026 zal zijn. De kabinetsplannen gaan tot 2025. Tot en met dat jaar nemen de inkomsten voor gemeenten vanuit het Rijk toe, onder meer doordat een omstreden bezuiniging, de zogenoemde opschalingskorting, is opgeschort. In 2026 daarna vallen de inkomsten terug van 2,44 miljard naar 840 miljoen.

Reserves en potjes

Tot nu toe loste het Haagse stadbestuur financiële tekorten op door reserves en incidenteel geld, bijvoorbeeld van de verkoop van Eneco-aandelen, in te zetten voor structurele zaken. Dat is twintig jaar lang zo gegaan. Maar, zegt D66’er Van Asten: „Er zijn geen potjes meer.” Hij zegt: „Als je gaat schrappen, dan stop je echt met grote dingen: armoedebeleid, verkeersveiligheid.”

Volgens de onderhandelaars was het geldtekort één van de redenen dat de onderhandelingen in Den Haag zo lang duurden. De wensen van sommige partijen waren groot, té groot voor het budget. De VVD had campagne gevoerd tegen lastenverzwaring. Beoogd wethouder Anne Mulder zegt nu: „Liever hadden we geen stijgende ozb gezien.” Hij noemt de lastenverzwaring „redelijk”.

Maar veel keus was niet, ook politiek gezien: de verkennende fase in Den Haag duurde tweeënhalve maand en had vooral opgeleverd dat dat inhoudelijk er veertig meerderheidscoalities te vormen waren. Alleen was het vertrouwen tussen de dertien fracties weg: akkefietjes en ruzies werden niet informeel in de wandelgangen opgelost, maar in de lokale media uitgespeeld. „Te veel partijen willen niet mét elkaar of juist niet zónder elkaar”, concludeerden de eerste informateurs, Gert-Jan Oplaat, oud-VVD-Kamerlid (inmiddels BoerBurgerBeweging), en Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden.

Inval stadhuis

Dat had weer te maken met de onstuimige vorige periode: een PVV-raadslid dat een einde aan haar leven maakte, het opstappen van de burgemeester na een vernietigend rapport over de vreugdevuren op Scheveningen, en de inval bij Richard de Mos en Rachid Guernaoui van Hart voor Den Haag door het OM op verdenking van corruptie en schending van het ambtsgeheim. Dat onderzoek loopt nog altijd. Een aantal partijen wilde daarom niet samenwerken met die lokale partij, die in maart opnieuw de grootste werd in de raad. De eerste formatiepoging van Hart voor Den Haag strandde na een kleine maand.

Na de inval bij de twee wethouders, in oktober 2019, viel het college en „onder stoom en kokend water” werd een nieuw coalitieakkoord gesloten, zegt VVD’er Mulder nu. Beoogd wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA): „We moesten de vraagstukken echt doorleven.” Onderling waren er in het vorige college de nodige irritaties. Vanzelfsprekend was een doorstart daarom niet. Bredemeijer: „Dit zijn vijf heel verschillende partijen: nu hebben we de tijd genomen om met elkaar achter hetzelfde verhaal komende te staan.” Daarvoor was wel „de strenge aanpak” van zwaargewicht Piet Hein Donner nodig.