Mexicaanse oud-generaal opgepakt in zaak 43 vermiste studenten

In Mexico is een voormalig generaal van het Mexicaanse leger gearresteerd omdat hij verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij de vermissing van 43 Mexicaanse studenten in 2014. Dat maakte de Mexicaanse onderminister van Veiligheid, Ricardo Mejía, donderdag bekend tijdens een persconferentie.

Mejía noemde niet expliciet om wie het ging, maar meldde tijdens de conferentie enkel dat de commandant van de legerbasis in Iguala in 2014 is opgepakt. Toen ter tijd was dat Rodriguez Pérez, die later opklom tot generaal.

De arrestatie van Pérez komt bijna drie weken nadat onderminister van Binnenlandse Zaken, Alejandro Ecinas, zei dat er bewijs was dat zes van 43 studenten enkele dagen in een magazijn op de legerbasis in Iguala vasthield, voordat hij opdracht gaf hen te voor vermoorden. Volgens bronnen heeft Pérez zichzelf bij de politie aangegeven.

Vorige maand werd voormalig topaanklager Jesús Murillo gearresteerd omdat ook hij in verband wordt gebracht met de verdwijning van de studenten. Hij werd in zijn huis in Mexico-Stad opgepakt nadat een uitvoerig rapport naar buiten was gebracht door een speciaal aangewezen waarheidscommissie. Maurillo zou als voormalig aanklager het onderzoek naar de verdwijning hebben belemmerd.

Lees ook: Voormalig hoofdaanklager Mexico gearresteerd in verdwijningszaak 43 studenten

De vermissing

In september 2014 verdwenen in de Zuid-Mexicaanse staat Guerrero 43 studenten die een opleiding volgde tot leraar. Ze waren onderweg naar Mexico-Stad. Slecht van drie van hen zijn werden lichamen gevonden. Tot op heden is nooit helemaal duidelijk geworden wat er precies is voorgevallen. Mogelijk zijn de studenten ontvoerd door lokale politieagenten, die hen verwarden met bendeleden. De verdwijning zou daarop in de doofpot zijn gestopt door de toenmalige regering.