Kuipers presenteert langetermijnstrategie corona met ‘maatregelenladders’

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) wil dit najaar de samenleving open houden, de zorg niet overbelasten en de economie beschermen in het geval van een nieuwe Covid-19-golf. Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. In de uitwerking van zijn langetermijnstrategie voor corona zegt Kuipers dat „iedereen een verantwoordelijkheid heeft om het virus in toom te houden”.

In de strategie zijn ‘maatregelenladders’ ontwikkeld voor verschillende sectoren, zoals het onderwijs of winkels, die volgens Kuipers „helderheid en houvast” bieden als er moet worden ingegrepen. De stappen op deze ladders zijn van licht naar zwaar opgesteld en variëren van maatregelen die sectoren zelf kunnen nemen (zoals looproutes inrichten) tot maatregelen die de overheid kan nemen (zoals 1,5 meter afstand houden op te leggen). Daarnaast zal voortaan het Maatschappelijk Impact Team (MIT) naast het Outbreak Management Team (OMT) adviseren over de impact van voorgestelde maatregelen op de maatschappij of de economie. Hun adviezen worden vervolgens meegenomen in de besluitvorming van het kabinet.

Op het coronadashboard wordt ook een thermometer toegevoegd die vier verschillende standen aangeeft over de ontwikkeling van het virus. Het RIVM zal deze elke twee weken bijwerken, zodat „iedereen kan zien hoe het virus zich ontwikkelt”. Ook rioolwatersurveillance, het aantal positieve testen bij de GGD, de situatie in het buitenland en het aantal ziekenhuis- en IC-opnames worden op het Coronadashboard weergegeven.

