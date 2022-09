Koopkracht stijgt volgend jaar, maar het grote verlies van 2022 wordt niet goedgemaakt

Het kabinet investeert het komende jaar fors in herstel van de koopkracht van burgers. De koopkracht daalt volgens het Centraal Planbureau (CPB) dit jaar met 6,8 procent. Dat verlies wordt volgend jaar enigszins, maar niet volledig, gecompenseerd. Het kabinet trekt voor komend jaar ruim 17 miljard euro uit om de koopkracht te verbeteren. Dit bedrag bestaat voor 5 miljard uit structurele uitgaven. De overige 12 miljard gelden alleen voor komend jaar.

Dat staat in de uitgelekte Miljoenennota van het vierde kabinet-Rutte (VVD, D66, CDA en ChristenUnie), en de Macro Economische Verkenningen van het CPB die op vrijdagmiddag gelekt is naar NRC. Dinsdag, op Prinsjesdag, wordt de Rijksbegroting officieel gepresenteerd.

Het kabinet komt met forse maatregelen om de koopkrachtstijging voor komend jaar – die in augustus nog op 0.6 procent geraamd werd – te verbeteren. Dat zou moeten zorgen voor een stijging van 3,9 procent. Een forse verbetering, maar het koopkrachtverlies voor dit jaar wordt er dus niet mee goedgemaakt.

Steuntje in de rug

„De maatregelen die het kabinet neemt, hebben als doel om het komende jaar de bestaanszekerheid van mensen te stutten, groeiende armoede een halt toe te roepen en Nederlanders een steuntje in de rug te geven”, schrijft minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) in de inleiding van de Miljoenennota, met de titel „Investeren in nu en later”.

Met een mix van eenmalige uitgaven en langdurige aanpassingen van belastingen en toeslagen wil het kabinet een gigantische koopkrachtklap voorkomen. De inhoud daarvan werd al grotendeels gelekt nadat coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie er in een marathonsessie op 31 augustus uitkwamen.

Het pakket bevat een hele reeks aan maatregelen om inkomens te stutten. Het minimumloon stijgt met 10 procent, en daarmee ook de uitkeringen en de AOW. De eerste schijf van de inkomstenbelasting (voor werkenden 70.000 euro) wordt verlaagd. De zorgtoeslag en de huurtoeslag gaan omhoog. Ook wordt de tijdelijke verlaging van de energiebelasting en de brandstofaccijnzen verlengd.

„Ondanks onze intenties zullen de ontwikkelingen zich blijven opvolgen en zal de toekomst uit moeten wijzen of dit pakket daadwerkelijk toereikend is”, schrijft Kaag. De afgelopen dagen werd al bekend dat het kabinet werkt aan extra maatregelen, bijvoorbeeld door het oprichten van een noodfonds om mensen te hulp te schieten die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

CPB: maatregelen tijdelijk

Het CPB schrijft in de Macro Economische Verkenningen dat de koopkracht in de Miljoenennota „aanzienlijk hoger” uitkomt dan geschat in augustus. Maar, waarschuwt het CPB: de meeste maatregelen zijn tijdelijk van aard. „Indien de energieprijzen ook na 2023 hoog blijven, zal de koopkracht bij ongewijzigd beleid weer dalen.”

Het CPB kijkt sinds dit jaar ook naar het percentage Nederlanders dat in armoede leeft. Dat zou volgens de laatste voorspellingen nog stijgen naar 7,5 procent van de bevolking in 2023. Met de maatregelen uit de Miljoenennota meegerekend daalt dat cijfer: het CPB verwacht nu dat 4,9 procent van de bevolking komend jaar onder de armoedegrens blijft steken.

