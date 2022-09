Dat de Kamer koos voor de coalitie kwam voor de Groningers als teleurstelling

Busladingen vol Groningers kwamen na de aardbeving van Huizinge in 2012 naar Den Haag. Om hun boosheid, zorgen en angsten kenbaar te maken. En ook „omdat ze hoop hadden dat de Tweede Kamer het verschil kon maken”, zei oud-gedeputeerde William Moorlag (PvdA) woensdag tegen de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag. „Maar die hoop hebben ze verloren.”

In voorgaande verhoorweken lag de focus vooral op de rol van Henk Kamp (VVD), als minister van Economische Zaken jarenlang verantwoordelijk voor het gasdossier. Ook oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil en hun dochterbedrijf NAM werden stevig onder handen genomen door de commissie. Deze week kwam de rol van de Kamer zelf aan bod.

De Kamer is er volgens Moorlag niet in geslaagd om „het verschil te maken ten goede van de Groningers”. Dat is geen kleinigheid, want de Tweede Kamer is „de hoogste macht in dit land”, benadrukte hij. „Er is geen minister die een euro mag uitgeven zonder toestemming van de Kamer.”

Moorlag was deze week niet de enige die bij de openbare verhoren getuigde dat de volksvertegenwoordiging onvoldoende heeft gedaan voor de Groningers. Jan Emmo Hut, voormalig directeur bouwkundig versterken bij het Centrum Veilig Woningen – de organisatie die jarenlang in opdracht van de NAM schades afhandelde en gebouwen versterkte – zei maandag dat er best vaak Kamerleden naar Groningen kwamen, en dat ze zich zeer geïnteresseerd toonden „op het moment dat de camera’s draaiden”. Maar als de camera’s stopten „werd er op het horloge gekeken en geconstateerd dat het al aardig laat was om nog terug te reizen. Men vertrok weer naar Den Haag, en daar hoorde je nooit meer wat van”.

Somber relaas

Voor de zeven leden van de enquêtecommissie, zelf allemaal Kamerlid, moet het confronterend zijn, die diepe teleurstelling van de Groningers in de Kamer. Aangeslagen luisterden zij vorige week al naar het sombere relaas van Jelle van der Knoop, oud-voorzitter van de Groninger Bodem Beweging, die gedupeerde bewoners vertegenwoordigde.

Hij snapte niet waarom de Kamer niet ingreep terwijl zij wist dat zich in Groningen een „ramp” aan het voltrekken was. „Je kunt de ministers van alles verwijten natuurlijk, maar een Tweede Kamer hoort de minister te controleren.”

Alleen GroenLinks en PvdD wilden in 2013 dat Kamp ingreep in de gaswinning

Daarna was hij zo overmand door emoties dat hij even niet verder kon spreken. Eenmaal herpakt: „Van de Tweede Kamer mag je verwachten dat zij naast de burger gaat staan.”

Omdat de Kamer bij deze enquête ook de hand in eigen boezem wil steken, ondervroeg de commissie deze week drie voormalige Kamerleden over hun rol na de beving in Huizinge. Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) was van hen de enige die begin 2013 geprobeerd had om minister Kamp te dwingen de gaskraan terug te draaien, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen met klem had geadviseerd. Zij kreeg alleen steun van de Partij voor de Dieren. „Ik werd nog net niet keihard uitgelachen, maar het zat wel in de buurt.” Zij concludeerde dat de Kamer, inclusief zijzelf, gefaald heeft. „Wij hebben niet op tijd voldoende verandering teweeg kunnen brengen als hoogste orgaan in onze democratisch rechtsstaat.”

Van Jan Vos (PvdA) en René Leegte (VVD) hoefde Van Tongeren destijds zeker geen steun te verwachten. Hun partijen vormden een coalitie (het kabinet Rutte II) en de Kamerleden hadden zich voorgenomen het kabinetsbeleid loyaal te steunen. Vos vertelde de enquêtecommissie dat hij zich prima kon vinden in het besluit van Kamp, begin 2013, om eerst de resultaten af te wachten van veertien onderzoeken, alvorens een jaar later een besluit te nemen over de gaswinning. Toen achteraf duidelijk werd dat er in 2013 een historische hoeveelheid gas was gewonnen, ondanks de beving in Huizinge, koos de PvdA er bewust voor om hierover geen kabinetscrisis te veroorzaken. Er was wel een „spannend” debat over geweest, waar Vos ook had gezegd dat hij het „schandalig” vond, maar het „stapje dat je nog extra kunt zetten, de minister naar huis sturen, daar waren we niet toe bereid”. Na een reeks voortijdig gesneuvelde kabinetten wilden PvdA en VVD de rit „samen uitzitten”.

Uit de verhoren deze week werd duidelijk dat het coalitiebelang na ‘Huizinge’ belangrijker werd gevonden dan de belangen van de Groningers. Een conclusie die de Groningers al hadden getrokken: tijdens debatten over Groningen zijn de tribunes in de Tweede Kamer al jaren leeg.

