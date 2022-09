Jumbo-topman Van Eerd drie dagen langer vast voor verhoor

Jumbo-topman Frits van Eerd, die dinsdag werd aangehouden en verhoord in verband met een groot witwasonderzoek, zit nog drie dager langer vast. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Samen met een 57-jarige vrouw uit Gasteren wordt Van Eerd nog verhoord door de FIOD en de politie. De vijf andere verdachten zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten in het onderzoek.

De hoofdverdachte, de 58-jarige Theo E. uit het Drentse Gasteren, blijft nog twee weken langer vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse witwasconstructies via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast wordt hij verdacht van fraude in de autohandel.

Het onderzoek van het OM is gericht op btw-fraude in de autohandel en het witwassen van grote hoeveelheden geld via onder meer sponsorcontracten in de motorcross-sport en de autohandel. Van Eerd is autoverzamelaar en liefhebber van Formule 1 en motorsport. Hoofdverdachte Theo E. (58) is een kennis van Van Eerd uit de crosswereld.

