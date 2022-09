Na de dag volgt de nacht, na de zomer de herfst, wie dorst heeft moet drinken, ons land is een democratie. Het leven zit vol met vanzelfsprekendheden, maar wie er langer bij stilstaat, ziet dat de een toch verschilt van de ander. De herfst is iets onvermijdelijks, de democratie niet. Dat laatste is een gek idee, voor de meeste Nederlanders moeilijk voor te stellen.

„Wij hebben de neiging onze democratie en onze rechtsstaat voor lief te nemen”, zei Justitie-minister Dilan Yesilgöz in haar HJ Schoo-lezing afgelopen maandag. „Dat kan ook worden verklaard doordat Nederland een oude en sinds lange tijd stabiele democratie is. (…) Dan kan de alertheid van een volk afnemen voor krachten die de democratie omver willen werpen.”

Dat is een logische verklaring, maar volgens historicus Timothy Snyder is er nog iets aan de hand. Sinds de val van de Muur bestaat het misverstand dat de wereld onstuitbaar op de democratie is afgestevend, schreef hij deze week in Foreign Affairs. De geschiedenis was ten einde, het kapitalisme bracht democratie: „onpersoonlijke krachten” bepaalden ons lot, niet menselijk handelen. Zelensky stelde dit idee op de proef door, tot veler verbazing, de democratie met zijn leven te verdedigen.

Democratie kan alleen bestaan als mensen, net als Zelensky, bereid zijn haar waarden te belichamen, aldus Snyder. Maar wat betekent dat voor burgers in vredestijd? Dilan Yesilgöz heeft daar wel ideeën over. „Ik stuur u straks naar huis met een opdracht”, zei ze maandag. Ze droeg het publiek op de democratie te verdedigen tegen „tegenstanders”. „Bemoei je ermee. Vind niets vanzelfsprekend. Wees niet tolerant voor wat we niet moeten tolereren. Spreek je uit.”

Ik vond dit een teleurstellende opsomming. Yesilgöz gaat ervan uit dat wij, de toegesprokenen, vanzelfsprekende democraten zijn die hun stem moeten verheffen tegen hen, de antidemocraten. Maar het lastige is nu juist dat ook in onszelf een antidemocraat kan huizen; dat ook voor ons, de mensen die zich democraat noemen, de democratie iets blijft om te oefenen. Het is nu eenmaal makkelijk om te vervallen in democratie-ondermijnende neigingen: kuddegedrag, vijanddenken, tunnelvisie, egotripperij.

Democratie is meer dan je stem uitbrengen en boos worden op antidemocraten. Ze werkt pas goed als genoeg burgers een democratische houding aannemen. Er hoort dus meer in het takenpakket van democratische burgers dan ‘je uitspreken’ en ‘je ermee bemoeien’. Een democratische houding betekent ook: empathisch zijn, kritisch zijn (ook op jezelf), écht luisteren naar anderen, je ego in toom houden. Autonoom zijn, maar niet egocentrisch.

Dat is niet wat ik in het publieke debat zie gebeuren. Veel mensen zijn bijvoorbeeld verbazingwekkend slecht in luisteren. In plaats van door te vragen naar wat de ander bedoelt, slingeren ze hun eigen mening er tegenaan. Dat lijkt misschien iets kleins, een beleefdheidskwestie, maar dit soort dingetjes kan de democratie ondergraven. Er ontstaat zo immers geen gesprek.

Deze week stuitte ik op een (nog niet peer reviewed) artikel van de Deense politicoloog Michael Bang Petersen, bekend van zijn onderzoeken naar politiek vertrouwen. Hij had onderzocht wat voor type mensen geneigd is om ‘vijandige’ berichten, waaronder complottheorieën, te geloven en te verspreiden op sociale media. Deze mensen bleken bovengemiddeld bezig met het zoeken naar sociale status. Daarnaast bezaten ze relatief weinig ‘intellectuele bescheidenheid’: het besef dat je cognitieve vermogens begrensd zijn, en dat je met enkel intuïtie niet alle complexe issues kunt doorgronden. Intellectuele bescheidenheid lijkt te beschermen tegen „vijandige desinformatie”, aldus Petersen.

Hoe intellectuele bescheidenheid gestimuleerd kan worden, is ook voor onderzoekers nog niet duidelijk. Maar het zou helpen als politici het goede voorbeeld gaven, en dat gebeurt nu weinig. Het is ongebruikelijk voor politici om twijfels te uiten en in het openbaar een oprechte gedachtewisseling aan te gaan. Dat geldt ook voor Dilan Yesilgöz, die in haar lezing een oppervlakkig verhaal hield over ‘wokisme’, schijnbaar zonder zichzelf de vraag te stellen wat ze er precies mee bedoelde, en hoe dit ‘wokisme’ dan de rechtsstaat ondermijnt.

Wat wil je in een maatschappelijke discussie? Wil je jezelf manifesteren, of wil je je begrip vergroten – van de ander, van de wereld, en van jezelf? Als de groep die het eerste wil te groot wordt, maakt een open debat weinig kans, en de democratie uiteindelijk ook.

