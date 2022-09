De voormalige CDA-wonderboy greep de coronacrisis dus aan om de geschiedenis in te gaan als mondkapjesmiljonair. Doelbewust stak hij zijn middelvinger op naar de samenleving. Over het moreel falen van dit politiek talent en van bestuurders die hem hielpen aan de beruchte mondkapjesdeal zijn inmiddels genoeg stukjes getikt en talkshowtafels volgeklept. Mijn Twitter-feed laat zien dat er bepaald geen tekort aan leedvermaak is over de jongeman die misschien ooit premier van Nederland zou worden.

Wat tot nu in het nationale mondkapjesdeal-circus ontbreekt, is een diepere reflectie over het mensbeeld dat Van Lienden ertoe bewoog om zijn ambtenarenbestaan op te offeren voor een versneld pad richting miljonair. Hij is in wezen een kind van zijn tijd. Er is een generatie die opgroeit met het geloof dat zij het niet beter zal krijgen dan die van haar (voor)ouders. Het is een generatie die financiële onafhankelijkheid als een verlossing uit de hel ziet.

Het idee dat je geld als religie kunt beschouwen is misschien net zo oud als het geld zelf. Maar door nieuwe bewegingen, gefaciliteerd door digitale technologie en sociale media, kun je gerust stellen dat er een nieuw geloof opkomt dat het evangelie van financiële onafhankelijkheid verkondigt. Denk aan de ‘FIRE-beweging’ (Financial Independence, Retire Early), waarvan de aanhangers een aanzienlijk deel van hun inkomen sparen zodat ze op vrij jonge leeftijd een niveau bereiken dat ze niet meer van hun werk afhankelijk zijn om in hun basisbehoeften te voorzien.

Hoewel FIRE zwaar leunt op een rentenierseconomie (het vergaren van passief inkomen op basis van rendement op je vermogen), vraagt het wel een doelbewust en gedisciplineerd leven – een lange adem zelfs. Maar er zijn andere populaire routes die millennials en leden van generatie Z een snelle verlossing uit hun hel (lees: werk) beloven. Zo zijn jongeren tijdens de pandemie massaal aan het beleggen geslagen. Zo’n 42 procent van de Nederlandse jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt inmiddels, zowel in traditionele beleggingen als in cryptomunten. Om nog te zwijgen over de populariteit van NFT’s.

Logisch dat ik zo nu en dan last heb van fear of missing out – ‘FOMO’. Terwijl ik aan werk- en opdrachtgevers overgeleverd blijf, zijn er generatiegenoten die met hun verslaving aan financiële markten een ticket naar een hemel op aarde veiligstellen. Maar was ik maar de enige. Steeds meer handige ondernemers spelen in op bestaansonzekerheid van jongeren. Naast aantrekkelijke apps die jongeren tot beleggen (lees: gokken) moeten verleiden, heb je ook al enige tijd een opmars van e-commerce-goeroes die jongeren beloven om met slimme trucjes financiële zelfstandigheid te bereiken. Ze bieden cursussen aan die jongeren zouden moeten helpen om prullaria uit China voor bijna geen geld in te kopen, om ze vervolgens prijzig aan de hongerige westerse consument te verkopen (via online marktplaatsen als bol.com).

Over de bekendste Nederland e-commerce-goeroe, de 26-jarige online-ondernemer Jia Ruan, onthulde het televisieprogramma BOOS (BNNVARA) recent hoe hij zijn cursisten voor tienduizenden euro’s dupeerde. Ruan heeft de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd als een financiële coach die mensen ‘wil bevrijden van de 9-tot-5-mentaliteit’, leer ik in de BOOS-aflevering. Geheel terecht merkt BOOS-presentator Tim Hofman op dat Ruan zich als een valse messias manifesteert.

Daarmee raakte Hofman de kern. Namelijk, dat financiële onafhankelijkheid een nieuwe religie is geworden voor jongeren die hun bestaansonzekerheid willen ontvluchten. Daar waar traditionele monotheïstische geloven een hemel na de dood beloven, belooft het evangelie van financiële onafhankelijkheid een hemel hier op aarde – en wel zo snel mogelijk. Maar tegen welke prijs?

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week een column op deze plek.