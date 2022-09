FIFA: Ecuador mag toch meedoen aan het WK voetbal

Ecuador mag toch meedoen aan het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Dat heeft de internationale voetbalbond FIFA vrijdag besloten. Het Ecuadoriaanse team zou mogelijk gediskwalificeerd worden omdat verdediger Byron Castillo volgens onder meer Chili niet voor Ecuador uit zou mogen komen, omdat hij in Colombia geboren zou zijn.

De Britse krant Daily Mail schreef eerder deze week dat het bewijs heeft dat Castillo inderdaad in Colombia geboren zou zijn in plaats van in Ecuador. De Chileense voetbalbond had een zaak aangespannen om de plaatsing van Ecuador voor het WK aan te vechten. Byron Castillo moest zich deze donderdag verantwoorden op een hoorzitting in het Zwitserse Zürich.

FIFA heeft het beroep van Chili afgewezen. Volgens de voetbalbond toonden overheidsdocumenten aan dat Castillo permanent de Ecuadoriaanse nationaliteit bezit. Daarmee mag hij volgens het FIFA-reglement deelnemen aan het WK. Castillo heeft in acht van de 18 kwalificatiewedstrijden van Ecuador meegespeeld. Ecuador is een van de drie tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK, dat op 20 november begint.