Ursula von der Leyen verdient lof voor de kritische zelfreflectie die zij woensdag namens de Europese Commissie aan de dag legde in haar jaarlijkse State of the Union-toespraak. Europa had alerter moeten zijn, stelde zij, wat betreft Poetins expansiedrift en de Europese afhankelijkheid van fossiele energie.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

„We hadden moeten luisteren naar de mensen die Poetin kennen”, erkende ze, doelend op Russische journalisten die hun kritische werk met hun leven hebben moeten bekopen, en op de Oost-Europese staten die jaren hebben gewaarschuwd voor de intenties van de Russische president. Niet alleen is Europa overrompeld door de oorlog in Oekraïne, ook de energiecrisis die eruit voortkomt had niet zo ernstig hoeven zijn: na de oliecrisis in de jaren ’70 waren er „slechts enkele visionairs”, aldus Von der Leyen, die begrepen dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen ons kwetsbaar maakt. Ze prees Denemarken, dat sindsdien grootschalig inzette op windenergie.

Het is een van de belangrijke lessen die het ‘crisisjaar’ 2022 tot nu toe voor Europa in petto heeft: leer de tekenen aan de wand van naderend onheil te lezen, ook als dat nog ver weg lijkt. Poetin is immers niet de enige autocraat die uit is op een zogeheten multipolaire wereldorde, waarin het Westen een stap terug zet en niet-democratisch leiderschap meer ruimte krijgt. Ook de Chinese president Xi Jinping, die naar verwachting volgende maand een derde regeertermijn veiligstelt, beweegt zich met steeds meer bravoure op het wereldtoneel. Zie bijvoorbeeld het militaire machtsvertoon waarmee China onlangs Taiwan omsingelde.

Xi en Poetin weten elkaar op dit punt goed te vinden, blijkt ook weer uit hun ontmoeting in het Oezbeekse Samarkand, deze donderdag. Voor Poetin, die in het nauw zit wegens het Russische terreinverlies in Oekraïne, is de bijeenkomst van belang om te laten zien dat hij nog altijd machtige partners heeft, die hem geen sancties opleggen maar gewoon zaken met hem blijven doen. Omgekeerd sprak hij zijn solidariteit uit met het Chinese Taiwan-beleid.

Ook de gelegenheid waar Xi en Poetin elkaar troffen, een vergadering van de Shanghai Cooperation Organisation, is een uiting van de veranderende verhoudingen in de wereld. Het verbond, waartoe behalve China en Rusland ook India, Pakistan, Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië behoren, zette in Samarkand een nieuwe stap tot de toelating van Iran. Ook dat autocratisch geleide land zoekt partners tegen ‘het westerse model’ en – concreet – westerse sancties.

Europa ontkomt er in deze constellatie niet aan om zelfstandiger te worden. Zo introduceerde Von der Leyen wetgeving waarmee Europa minder afhankelijk moet worden van China voor lithium en andere grondstoffen die essentieel zijn voor de energietransitie. Ook hier geldt dat het inzicht laat komt; de Chinese dominantie op dit gebied is nauwelijks nog te breken.

En ze kondigde een ongekende ingreep in de Europese vrije markt aan: het afromen van de winsten van energiebedrijven om via herverdeling de economische pijn van Europese huishoudens te verzachten.

Het is een plan dat nog veel uitwerking vergt en tot veel onderlinge verdeeldheid kan leiden. De Europese eenheid zal „op de proef gesteld worden” door actoren die daarvan willen profiteren, zei Von der Leyen, doelend op Rusland. Dat mag niet gebeuren. Hoe moeilijk het ook is, Europese eenheid moet voorop staan.

Lees ook: Brussel komt met energiepakket, maar er zijn nog veel onzekerheden