‘Kan niet zeggen dat ik gelukkig ben met dit artikel als geheel,” twitterde activiste Caroline Franssen maandagmorgen, „maar het is vooruitgang dat NRC aandacht besteedt aan de zelfidentificatiewet. En @voorzij als tegenstander aan het woord laat. Uiteraard word ik meteen beticht van transhaat in de reacties.” Van die reacties postte Franssen een aantal ongezellige onder de noemer ‘Het is weer gezellig op Twitter’. De twitteraars namen niet alleen haar de maat, ze gaven in een moeite door NRC de wind van voren: „En het NRC die dit dan ook publiceert? Een platform geeft aan zulke transfobische bullshit. Geen enkele ruggengraat om op te staan.”

NRC had het artikel losgelaten op de ijzige toendra die Twitter heet met een tekst die inderdaad de indruk kon wekken dat de krant vooral ruim baan gaf aan de opvattingen van Franssen en haar medestanders: „‘De allergrootste bedreiging voor vrouwen’. De feministische Stichting Voorzij maakt zich zorgen over de zogenoemde Transgenderwet, omdat het makkelijker wordt om officieel van geslacht te veranderen. Zal deze wet misbruikt worden?” Vreesde NRC dat soms zelf? En als dat niet zo was, is dit dan het doorgeven van „transfobische bullshit”?

Er valt inderdaad wel wat op het tekstje aan te merken. Spreken over de „allergrootste bedreiging voor vrouwen” kun je lezen als een groteske uitroep die vooral de vooringenomenheid van de spreker illustreert – vrouwen zijn over de hele wereld slachtoffer van bedreigingen en mensenrechtenschendingen, zonder dat transgender personen daar iets mee van doen hebben. Maar dat „allergrootste” is ook te lezen als een aanval op trans personen als groep. De afsluitende vraag „Zal de wet worden misbruikt?” wekt de indruk dat in het stuk hoofdzakelijk het perspectief van Voorzij aan de orde zal komen.

Een tweet is gewoon NRC-kopij en de redactie had zich meer rekenschap kunnen geven van hoe dit tekstje gelezen zou worden. De auteur van het artikel waar het allemaal om ging, Menno Sedee, vond de aankondiging kort door de bocht. „Ik heb opzettelijk niet voor een interviewvorm gekozen, omdat ik ruimte wilde om te duiden.” Sedee had vooraf getwijfeld over het stuk: „Je dreigt een discussie te voeren over de rug van een kwetsbare groep.”

Uiteindelijk schreef hij een reportage van ruim 2.000 woorden, twee volle pagina’s in de maandagkrant. Caroline Franssen kwam erin aan het woord als voorzitter van de Stichting Voorzij, die zich verzet tegen de nieuwe Transgenderwet. De wet moet het mogelijk maken om louter op basis van ‘zelf-identificatie’ formeel van geslacht te veranderen. Franssen vreest dat mensen die zij als mannen beschouwt, zo toegang kunnen krijgen tot voorzieningen als vrouwentoiletten en -gevangenissen. Overigens worden er ook nu geen lichamelijke eisen aan een formele geslachtsverandering gesteld.

De beweringen van Franssen werden in het stuk uitgebreid van context voorzien. De voorzitter van het Transgendernetwerk Nederland en twee wetenschappers kwamen aan het woord, onderzoeken werden aangehaald en de conservatieve publicist Bart-Jan Spruijt vertelde over de door „bevriende ondernemers” betaalde postercampagne ‘Gendertwijfel’. Ook werd vermeld dat Voorzij tot verrassing van Franssen een relatief kleine groep is gebleven. Wat er niet in stond, was dat Franssen online spreekt van de „transmaffia”; Sedee wilde zich beperken tot haar aanmerkingen op de wetswijziging.

Die wat mij betreft consciëntieuze werkwijze overtuigde niet iedereen. De publiciteit zou „een minuscuul groepje” in de kaart spelen en zo de discriminatie van transgender personen aanjagen. Op de reportage zelf werd door de ontstemde twitteraars weinig ingegaan. Niet wat er in het stuk stond was de steen des aanstoots, maar dat het bestond. Caroline Franssen was op haar beurt niet erg tevreden met de inhoud: „Ik vind het een vooringenomen stuk waarin ik word weggezet als een lompe vrouw”, zegt ze. Verder vindt ze dat de verslaggever selectief te werk is gegaan in de keuze van zijn bronnen. „Waarom is het nodig om te vermelden dat we een kleine groep zijn?” Ondanks dat ongenoegen is Franssen blij dat het stuk is verschenen. „We krijgen eindelijk aandacht.”

Postercampagne ‘Gendertwijfel’

Het stuk was niet de eerste keer dat NRC schrijft over de Transgenderwet: op 14 juli publiceerde de krant al een groot stuk over het wetsvoorstel waarin transgender personen vertelden hoe belangrijk de aanpassing voor hen was; de postercampagne ‘Gendertwijfel’ kwam kort voorbij in een column van Christiaan Weijts. Sedees artikel, waarin duidelijk wordt wie (een deel van de) tegenstanders zijn en waarin hun argumenten naast de beschikbare informatie wordt gelegd, lijkt mij bij dat alles een welkome aanvulling. De reportage was een van de meest gelezen NRC-stukken van de afgelopen dagen.

Opmerkelijk is dat de kritiek vooral op sociale media verscheen – waar Sedee trouwens ook complimenten kreeg voor zijn genuanceerde aanpak. In de reguliere post bleef het relatief kalm: de redactie Opinie kreeg drie brieven binnen. Een die de opvattingen van Voorzij bekritiseerde (die werd geplaatst) en twee die zich aan de zijde van Franssen c.s. schaarden. Die haalden de krant niet.

Wat de precieze rol van de multi-interpretabele tweet is geweest in het ontstaan van de harde kritiek, is niet goed te achterhalen – wellicht waren de reacties hoe dan ook fel geweest. Wel is duidelijk dat een krant ook op zijn kleine woorden moet letten, zonder daarbij de illusie te hebben dat 280 tekens de nuances van 2.000 woorden kunnen weergeven. Ook is gebleken dat zelfs als een verslaggever op eieren loopt, hij online onder de struif kan komen te zitten. Zelfs bij een stuk dat vrij precies beantwoordt aan een van doelstellingen uit de beginselen van NRC Handelsblad (1970): „Het is ons doel hun [de lezers] in de eerste plaats de ruimst mogelijke informatie te geven, op grond waarvan zij dan zelf hun eigen mening kunnen vormen.”

