‘Een paar dagen geleden voelde ik me goed, maar nu heb ik meteen alweer stress’

En óf ze zich herkennen in het onderzoek, zeggen de meiden. Hadassa draagt een zwart bomberjack en een knopje in haar neus. Ze is „best wel perfectionistisch” en vorig schooljaar ging het mis. Ze voelde zich zo lusteloos en lamgeslagen dat ze twee weken thuis bleef. „Alles was te veel. Alle prikkels kwamen keihard binnen.” Tijdens het eten zat ze soms met oortjes in aan tafel, om zich af te sluiten van de geluiden van haar etende ouders. De diagnose, na gesprekken met de praktijkondersteuner van de huisarts en met Simone de Jong: stress. „Het was heel kut. Simone en mijn vader hielpen met tips en door lijstjes te maken van welke cijfers ik moest halen om over te gaan. Dat gaf lucht.”

Aimy heeft adhd. Ze gebruikt sinds groep drie van de basisschool medicatie, maar soms periodes niet, omdat ze er minder vrolijk van wordt. Aimy draagt een grijze capuchontrui en heeft zwartomlijnde ogen. Ook zij bleef vorig jaar even thuis omdat het te zwaar was om naar school te gaan en „alles te veel” was. Ze voelde zich „een beetje depressief.

Roos was vooral vorig schooljaar heel erg onzeker, zegt ze. Iemand in haar klas zei dat ze er lelijk uitzag. Dat kwam hard aan. „Maar nu besef ik dat ik me daar niks van aan moet trekken.”

Joanne, golvend bruin haar, is soms wel gespannen door school, maar het gaat best goed met haar. Dat ze stress heeft, komt vooral door haar dyslexie. Ze heeft als enige van de vier niet de hulp ingeroepen van Simone.

De school herkent het beeld van gespannen en mentaal wankele jongeren, zegt Janine van Drieënhuizen, die ter voorbereiding van het gesprek met NRC informeerde bij haar team. Veel leerlingen hebben last van stress of mentale problemen, hoorde zij terug.

En het zijn ook hier de meisjes die eruit springen. Simone de Jong vermoedt dat de coronatijd, toen leerlingen vanuit huis werkten en relatief weinig aan school hoefden te doen, eraan bijdraagt dat „huiswerk en de gang naar school” nu veel van ze vergt. „Maar eerlijk gezegd zijn er weinig leerlingen die dat zelf als reden aandragen. Die hebben het súperdruk en willen alles heel goed doen. Ze willen perfect zijn.”

Waarom gaat het met jongens beter – of ten minste minder slecht? „Het is onder jongens juist cool om níét uit te blinken”, merkt De Jong. „Easy going; niet te veel je best doen.” Meisjes, zegt ze, vinden het over het algemeen heel belangrijk om goed te presteren. Hardop denkend: „Hun moeders zijn van de eerste generatie vrouwen voor wie het heel normaal is om veel te werken.” Tegelijkertijd werd van die generatie moeders ook nog verwacht dat ze het gezin draaiende houden. Misschien, denkt De Jong, is dat wat hun dochters ook voelen: dat ze alles moeten kunnen. Maar, nuanceren de leerlingen, het kan ook gewoon dat jongens minder over hun problemen praten.