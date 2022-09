Dwaalgasten op Texel

Uitkijkend over de zee bij Paal 28 op Texel zie ik vanuit het zuiden twee kleine valken, jagend boven de zeereep, mijn richting op vliegen. Rustig zeilend, soms kort biddend en af en toe een snoekduik makend achter een libel of sprinkhaan aan, komen ze steeds dichterbij. Jonge roodpootvalken (Falco vespertinus). De valkjes doorzoeken het Texelse luchtruim op insecten en maken twee keer een flyby. Met ogenschijnlijk speels gemak klemmen de roodpootvalken de buitgemaakte libellen tussen de poten, ontdoen ze van hun vleugels en verorberen de lijfjes in de vlucht. Zo vangen ze zo’n tweehonderd insecten per dag.

Zeldzame gasten

De wereldwijd bedreigde roodpootvalken (IUCN rode lijst: kwetsbaar) zijn zeldzame gasten in ons land. Ze broeden op Europese steppes van Hongarije tot Kazachstan en overwinteren aan de andere zijde van de evenaar in zuidelijk Afrika.

Ieder jaar worden er in Nederland wel enkele roodpootvalken waargenomen, maar dit najaar stromen de waarnemingen binnen. Een ware invasie zoals die in de voorbije decennia maar enkele keren voorkwam. Het blijken vooral onvolwassen vogels, die vier maanden geleden pas uit het ei kropen. Mogelijk zijn ze, de insectenrijkdom van deze warme zomer volgend, met de oostenwind van de voorbije weken vanuit Hongarije hierheen gekomen.

Mogelijk zijn ze, de insectenrijkdom van deze warme zomer volgend, met de oostenwind vanuit Hongarije hierheen gekomen

De roodpootvalken zijn behoorlijk uit koers. De gebruikelijke herfsttrekroute loopt vanuit Oost-Europa zuidoostwaarts naar hun overwinteringsgebieden in Zimbabwe, Namibië, Botswana en Zuid-Afrika. Een gevaarlijke reis van negenduizend kilometer in acht weken.

Na de Middellandse Zee vormt de Sahara de belangrijkste horde die de valken op hun reis ontmoeten. De kortste noord-zuid passage over de Sahara is nog altijd vijftienhonderd kilometer lang; vijf dagen vliegen. In tegenstelling tot zangvogels die ’s nachts de Sahara overtrekken en overdag rusten, trekken roofvogels overdag.

Dehydratie

Ze staan hierdoor extra bloot aan het extreme klimaat in de woestijn met weinig kans op het vinden van prooien en een hoog risico op dehydratie. Vooral voor de jonge vogels, zoals die we nu in Nederland zien, blijkt de eerste tocht over de Sahara gevaarlijk. Tot wel dertig procent van de juveniele roofvogels overleeft de eerste overtocht naar het zuiden niet.

Voor nu bouwen de roodpootvalken daarom aan hun reserves. Aanstonds zal iets in hen ze vertellen dat het tijd wordt voor hun eerste reis naar nog onbekende jachtgebieden aan de andere kant van de evenaar.

Meer over observaties van de roodpootvalk via www.jaapvuijk.nl