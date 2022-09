Duizenden medewerkers streekvervoer staken voor betere cao

Personeel van het streekvervoer, waar onder meer bussen en trams onder vallen, staken vrijdag voor een betere cao. Daarnaast zullen duizenden buschauffeurs naar Den Haag gaan voor een manifestatie. Hierdoor zullen er vrijdag streekbussen en treinen uitvallen, dat meldt de vakbond FNV.

De medewerkers van regionale vervoersbedrijven hebben in een ultimatum eisen neergelegd voor een betere cao. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: „De sector moet aantrekkelijker worden, zodat nieuw personeel aangetrokken kan worden. Op dit moment is er veel verloop, met personeelstekorten als gevolg. Daardoor stijgt de werkdruk en daarmee ook het ziekteverzuim.”

Vorige week zijn er in verschillende provincies al regionale acties georganiseerd. De manifestatie in Den Haag begint om 12.00 uur. De FNV heeft Tweede Kamerleden die het openbaar vervoer in de portefeuille uitgenodigd om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.

