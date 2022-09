Afgelopen zondag was het 11 september, precies 21 jaar na de aanslag op de Twin Towers in New York City. Ook dit jaar was de kunstinstallatie 'Tribute in Light' te zien in de stad. Deze bestaat uit 88 zoeklichten die de voormalige Twin Towers van het World Trade Center voorstellen en is jaarlijks alleen op 11 september te zien. Bij de verschillende aanslagen op die dag in 2001 kwamen bij elkaar bijna drieduizend mensen om het leven.

Foto Julia Nikhinson/AP